Schaltstelle für alle Notlagen Millionen-Investition für die Sicherheit - So steht es um den Bau der neuen Leitstelle in Bitterfeld
In Bitterfeld entsteht die neue Integrierte Leitstelle des Landkreises. Die Arbeiten liegen aktuell voll im Zeitplan. Warum dennoch über Monate eine Zwischenlösung nötig ist.
05.01.2026, 11:00
Bitterfeld/MZ. - Die Integrierte Leitstelle des Landkreises ist im Falle des Falles der zentrale Anlaufpunkt für alle Arten von Notfällen von Feuerwehr bis Rettungsdienst. Gut 50.000 Anrufe aus dem ganzen Landkreis gehen hier Jahr für Jahr ein und werden weiter verarbeitet. Die Leitstelle funktioniert. Noch. Denn der alte Bau samt Technik ist in die Jahre gekommen. Ein Neubau entsteht.