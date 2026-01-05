In Bitterfeld entsteht die neue Integrierte Leitstelle des Landkreises. Die Arbeiten liegen aktuell voll im Zeitplan. Warum dennoch über Monate eine Zwischenlösung nötig ist.

Millionen-Investition für die Sicherheit - So steht es um den Bau der neuen Leitstelle in Bitterfeld

Neubau der Integrierten Leitstelle des Landkreises: Zur Überbrückung wird auf Ausweichräume zurückgegriffen. Diese werden gerade eingerichtet.

Bitterfeld/MZ. - Die Integrierte Leitstelle des Landkreises ist im Falle des Falles der zentrale Anlaufpunkt für alle Arten von Notfällen von Feuerwehr bis Rettungsdienst. Gut 50.000 Anrufe aus dem ganzen Landkreis gehen hier Jahr für Jahr ein und werden weiter verarbeitet. Die Leitstelle funktioniert. Noch. Denn der alte Bau samt Technik ist in die Jahre gekommen. Ein Neubau entsteht.