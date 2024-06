Die als Modellprojekt entstandenen Häuser am Naumburger Wendenplan sorgten einst für Schlagzeilen, weil sie so heruntergekommen waren. Jetzt ist endlich alles schick.

Nachdem schon 2018 die Genehmigung dafür erteilt wurde, sind jetzt endlich Zufahrt, Gehweg und Fahrbahn am Wendenplan gepflastert worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Ende gut, alles gut. Das lässt sich nun, nach langer Wartezeit, für die beiden Häuser am Wendenplan 1 und 2 in Naumburg feststellen. Die beiden Häuser sind zwei der wenigen in der Naumburger Innenstadt, die über einen Fahrstuhl verfügen. Zusammen mit stufenlosen Innenräumen und bodentiefen Duschen dürfen die 32 Wohnungen als barrierefrei bezeichnet werden.