  4. Fußball im Burgenlandkreis: Vor der neuen Saison: Kreisoberligisten von Saale-Unstrut-Finne im Kader-Check

Die Saale-Unstrut-Finne-Region ist im Burgenland-Oberhaus wieder mit sechs Teams vertreten. Aufsteiger Baumersroda ersetzt Kombination Bad Bibra/Saubach, die sich freiwillig zurückgezogen hat. Alle Aufgebote im Überblick.

Von Torsten Kühl 20.08.2025, 16:29
Publikumsmagnet: Am Freitag ab 19.30 Uhr stehen sich der FSV Klosterhäseler (hier Leon Franke/in Rot) und der ESV Herrengosserstedt mit Justin Krämer (l.) im ersten Derby der neuen Saison gegenüber. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg. - Zwar haben die Herrengosserstedter bereits zwei vorgezogene Partien absolviert, doch der offizielle Saisonstart der Kreisoberliga wird am morgigen Freitagabend vollzogen. Zum Auftakt des Spieljahres 2025/26 gibt es im Burgenland-Oberhaus gleich zwei Regionalderbys. Vorab haben wir - wie schon zuvor im Falle der beiden Landesklasse-Vertreter von der Unstrut - mit den Trainern der sechs hiesigen Teams gesprochen.