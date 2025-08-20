Fußball im Burgenlandkreis Vor der neuen Saison: Kreisoberligisten von Saale-Unstrut-Finne im Kader-Check
Die Saale-Unstrut-Finne-Region ist im Burgenland-Oberhaus wieder mit sechs Teams vertreten. Aufsteiger Baumersroda ersetzt Kombination Bad Bibra/Saubach, die sich freiwillig zurückgezogen hat. Alle Aufgebote im Überblick.
20.08.2025, 16:29
Naumburg. - Zwar haben die Herrengosserstedter bereits zwei vorgezogene Partien absolviert, doch der offizielle Saisonstart der Kreisoberliga wird am morgigen Freitagabend vollzogen. Zum Auftakt des Spieljahres 2025/26 gibt es im Burgenland-Oberhaus gleich zwei Regionalderbys. Vorab haben wir - wie schon zuvor im Falle der beiden Landesklasse-Vertreter von der Unstrut - mit den Trainern der sechs hiesigen Teams gesprochen.