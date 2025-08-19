Fußball im Burgenlandkreis Ewig junges Duell: Wer wird die Nummer eins an der Unstrut?
Landesklasse: Während der FC RSK Freyburg seinen Kader noch breiter aufgestellt hat, ist beim BSC 99 Laucha traditionsgemäß Kontinuität Trumpf. Was die beiden Trainer sagen.
19.08.2025, 16:05
Freyburg/Laucha. - Wenn man als Vorjahresfünfter in die neue Saison geht und seinen Kader nicht nur in der Breite, sondern auch qualitativ verstärkt hat (siehe Kasten „Die Aufgebote...“), dann dürften doch auch die Ambitionen größer werden. Oder, Ronny Sieber? „Ja, wir sind tatsächlich gut aufgestellt. Wenn wir wieder in diesen Tabellenregionen ankommen und uns vielleicht noch etwas verbessern, wäre ich zufrieden“, entgegnet der Trainer des Landesklasse-Vertreters FC RSK Freyburg.