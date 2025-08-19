Landesklasse: Während der FC RSK Freyburg seinen Kader noch breiter aufgestellt hat, ist beim BSC 99 Laucha traditionsgemäß Kontinuität Trumpf. Was die beiden Trainer sagen.

Ewig junges Duell: Wer wird die Nummer eins an der Unstrut?

Der FC RSK Freyburg vor der neuen Landesklasse-Saison, hinten, v.l.: Bonandji Nunes, Jan Hofmann, Jonas Weise, Fabian Großmann, Max Illig, Alexander Giese; Mitte, v.l.: Trainer Ronny Sieber, Louis Mohrmann, Thomas Stahl, Marvin Mänicke, Felix Kaiser, Max Schirner, Till Kirchhoff, Sergio Schulz, Physiotherapeut Michael Staake; vorn, v.l.: Jonas Schmiedl, Lukas Töpe, Marvin Bagdohn, Marcel Derbek, Christoph Madeja, Marcel Rosenberg, Steven Krumbholz, Leon Staupendahl. Es fehlen: Malam Sambu, Sino Alalo, Khail Alalo, Felix Bartel, Daniel Söll, Pierre Gottschalk, Darius Keller, Daniel Fischer, Arne Beyer, Joannes Müller, Jonas Schied, Sebastian Hüttig, Dominic Katzmarek sowie die Co-Trainer Daniel Keller und Denis Hörnig.

Freyburg/Laucha. - Wenn man als Vorjahresfünfter in die neue Saison geht und seinen Kader nicht nur in der Breite, sondern auch qualitativ verstärkt hat (siehe Kasten „Die Aufgebote...“), dann dürften doch auch die Ambitionen größer werden. Oder, Ronny Sieber? „Ja, wir sind tatsächlich gut aufgestellt. Wenn wir wieder in diesen Tabellenregionen ankommen und uns vielleicht noch etwas verbessern, wäre ich zufrieden“, entgegnet der Trainer des Landesklasse-Vertreters FC RSK Freyburg.