Naumburg/dpa - Der Philosoph Friedrich Nietzsche (1844-1900) ist weltbekannt und seine Schriften lösen bis heute Diskussionen aus. Der Gelehrte verbrachte einen Teil seiner Kindheit und Jugend sowie Jahre als pflegebedürftiger Kranker in Naumburg. In dem erhalten gebliebenen Haus öffnet im Dezember eine neue Nietzsche-Ausstellung.

Nietzsche ist aktuell. „Nietzsche hat sich selber als guten Europäer bezeichnet und immer davor gewarnt, sich nationalstaatlich zu verengen“, sagt der Leiter des Nietzsche Hauses und des Nietzsche-Dokumentationszentrums, Ralf Eichberg. „Der Löwenanteil der rund 300.000 Euro für die Ausstellung kommt vom Land.“ Die bisherige Ausstellung gibt es seit 1994, sie wird den Angaben zufolge jährlich von mehr als 2.100 Menschen besucht.

Schauspieler spielen Hörstücke ein

Die neue Schau stützt sich hauptsächlich auf den Audioguide. „Die Texte sind von Schauspielern eingespielt. Die Hörstücke führen die Besucher durch die Räume und informieren sie auf unterhaltsame Weise zu Werk und Leben von Nietzsche“, sagt Kurator Daniel Tyradellis.

Es gibt vier sogenannte Spuren, denen die Besucher folgen können: Nietzsches Biografie, Nietzsches Tiere, Nietzsches Begriffe und Nietzsches Dinge. Bei der Biografie geht es auch um die Ernährung des Philosophen sowie die Landschaften, die er bereiste. „Dass Nietzsche mit Tieren so viel argumentierte, hat auch damit zu tun, dass er immer versuchte, so zu schreiben, dass er auch eine breite Öffentlichkeit erreichen kann“, sagt Tyradellis. „Bei den Begriffen, wie der Übermensch, Ressentiment und Nihilismus, wird erklärt, was Nietzsche damit meint.“ Und: „Nietzsche hat auch selber komponiert, deshalb gibt es auch Originalkompositionen von ihm zu hören“, erklärt Tyradellis.

„Jede Spur dauert etwa 30 Minuten, wobei davon zwölf bis 15 Minuten originale Nietzsche-Texte sind. In dieser Zuspitzung ist das noch nirgends gemacht worden, es ist auch ein Experiment“, sagt der Kurator.

Von hier aus ging er immer weg: Nietzsches erstes Wohnhaus in Naumburg – und die letzte Station vor dem Umzug nach Weimar (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

In jedem der acht Räume gibt es Objekte und Installationen, die darauf hinweisen, was in den Hörstücken thematisiert wird. „Zum Beispiel eine Fliege, die an der Wand klebt. Wenn man sich ihr nähert, erzählt der Audioguide etwas über die Besonderheit der Fliege bei Friedrich Nietzsche“, sagt Tyradellis. In einem anderen Raum gibt es einen Pferdekopf. „Den Besuchern wird dann die berühmte Szene erklärt, in der Nietzsche schluchzend ein Pferd umarmt und in die geistige Umnachtung fällt, aus der er sich nicht mehr erholen wird“, sagt der Kurator.

Ebenso sehen die Besucher Landschaften an den Wänden, in den Nietzsche lebte. Auch gibt es Säulen, auf denen jeweils eine Speise steht, über die sich Nietzsche ausgelassen hat. Es gibt symbolisch Medikamente und Rezepte zu sehen, die Nietzsche zu sich nahm. Auch eine Fotoreihe mit Eseln, eine Schreibmaschine, ein Klavier und die Totenmaske von Nietzsche werden gezeigt.

Tierisches Schattenspiel an den Wänden

Ein Raum zeigt das Parlament der Tiere als Schattenspiel an den Wänden. Dabei werden kleine Tierfiguren wie Löwe, Adler und Schlange, von einem rotierenden Scheinwerfer angestrahlt. „Es entsteht, ohne die Architektur zu verändern, ein starkes Raumbild und erklärt, warum Tiere für Nietzsche so wichtig waren“, sagt Tyradellis.

Unweit des Nietzsche-Hauses, beherbergt das 2010 eröffnete Nietzsche-Dokumentationszentrum 870 Archiv-Meter an Schriften und Dokumente. Nietzsche wurde 1844 im rund 30 Kilometer von Naumburg entfernten Röcken geboren, wo er auch begraben ist. Er starb 1900 in Weimar.