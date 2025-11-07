In Bad Kösen macht die SRH Medinet Burgenlandklinik mit der aufwendigen Sanierung der einst zum Kinderheim gehörenden Remise ihr Gebäudeensemble komplett. Warum das Haus wichtig ist.

Von außen schon saniert und in der typischen Optik der SRH Medinet Burgenlandklinik in Bad Kösen: die einst zum Kinderheim gehörende Remise.

Bad Kösen. - Noch 2017 war das Gelände des einstigen Kinderheims „Ludwig Renn“ ein Schandfleck und stand leer, schon wenig später wurde es zu neuem Leben erweckt. Die heutige SRH Medinet Burgenlandklinik hatte das Areal im Herzen der Stadt und unmittelbar auf dem Weg zum Gradierwerk erworben und begonnen, es sukzessive umzubauen. Doch ein Puzzleteil fehlt bis heute: die alte Remise, ein Fachwerkbau, der als Nebengelass diente. Jetzt wird auch dieses das Stadtbild prägende Haus saniert.