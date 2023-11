Nach über 30 Jahren geht in Mertendorf eine Ära zu Ende: Birgit und Thomas Kühn schließen ihr Eiscafé für immer. Jedoch haben sie sich für einen Abschied auf Raten entschieden.

Die Eisschalen sind leer. Nach über 30 Jahren geht mit der 2023er-Saison eine Ära in Mertendorf zu Ende. Birgit und Thomas Kühn schließen ihr Eiscafé, in das Gäste sogar aus Halle und Leipzig einkehrten, für immer.

Mertendorf - Täglich standen sie der süßen Verführung in deren köstlicher Vielfalt gegenüber: Stracciatella, Ambrosia, Mascarpone, Panna Cotta, Grünteekokos... 40 Eissorten boten Birgit und Thomas Kühn in ihrem Mertendorfer Eiscafé feil, wurde so jeder Wunsch ihrer teils auch aus Halle, Leipzig oder Apolda angereisten Gäste erfüllt.