Türen zu im Kegel- und Bowlingcenter an der Krumbholzallee in Bernburg. Das steckt hinter der unerwarteten Schließung und so geht es weiter.

Bernburg/MZ. - Es ist nur ein kleines, weißes Blatt Papier in A4, das an der Eingangstür von Bernburgs Kegel- und Bowlingcenter klebt. Doch was dort in roten Buchstaben gedruckt steht, dürfte für einige Kegel- und Bowlingfans in der Stadt ein Schock sein: „Achtung! Wegen Betriebsaufgabe geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis“. Die Nachricht, dass die beiden Pächter, Tobias Kranig und Dirk Lange, ihr Gewerbe zum Ende dieses Monats aufgeben werden, kam auch für die Bernburger Freizeit GmbH überraschend. Das teilte BFG-Geschäftsführer Thomas Gruschka auf MZ-Nachfrage mit.