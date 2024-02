Naumburg/Nebra/cm - Ab Freitag. 1. März, nimmt Abellio den Zugverkehr der Regionalbahnlinie RB 77 auf der Strecke der Unstrutbahn wieder auf. In den vergangenen Monaten waren die Züge wegen Personalmangels durch Busse ersetzt worden.

Da die Personalsituation jedoch weiterhin angespannt ist, verkehren die Züge der RB 77 bis auf weiteres in der Regel nur zwischen Naumburg und Nebra. Ausnahmen sind folgende Fahrten in den Morgenstunden, die auf der gesamten Strecke verkehren: Ab Wangen fahren Züge morgens um 5.17 Uhr (Montag bis Freitag), 6.13 Uhr (Montag bis Samstag), 7.44 Uhr und 8.44 Uhr sowie am Wochenende abends um 21.43 Uhr. Von Naumburg Hauptbahnhof fahren Züge um 6.29 Uhr (Montag bis Freitag) sowie um 7.28 Uhr bis nach Nebra. Die Verbindung um 20.42 Uhr ab Naumburg Hauptbahnhof fährt am Wochenende bis Nebra.

Auf dem kurzen Abschnitt zwischen Nebra und Wangen wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Einzelne Fahrten am Morgen werden auf der gesamten Strecke durch Busse ersetzt. Dies betrifft unter der Woche die Fahrt um 5.53 Uhr ab Naumburg Hauptbahnhof sowie die Fahrten um 8.08 Uhr ab Naumburg Ost und um 8.17 Uhr ab Naumburg Hbf. Ab Nebra verkehren montags bis freitags um 4.55 Uhr und 6.50 Uhr sowie sonntags um 7.04 Uhr ab Karsdorf durchgehende Busse bis Naumburg.

Darüber hinaus teilt das Unternehmen mit, dass im Monat März am Wochenende und Feiertagen keine Züge der Regionalbahnlinie RB 77 zwischen Naumburg Hauptbahnhof und Naumburg Ost fahren können. da der Schienennetzbetreiber ein Stellwerk nicht dauerhaft besetzen kann.

Informationen zu allen Fahrzeiten finden Reisende in den Verkehrsmeldungen auf https://www.abellio.de/verkehr-aktuell. Infos zu den Fahrplanänderungen gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800/2 23 55 46. Fahrgäste haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich in der INSA-Fahrplanauskunft sowie der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten zu informieren.