Zwischen Karsdorf und Reinsdorf kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab und fährt in den Graben. Vorausgegangen war dem ein Überholvorgang eines unbekannten Autofahrers, der vom Unfallort flüchtete.

Eine folgenreiche Unfallflucht auf der Straße zwischen Karsdorf und Reinsdorf beschäftigt die Polizei.

Karsdorf/cm - Eine bisher unbekannte, vermutlich männliche Person überholte am frühen Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 213 zwischen Karsdorf und Reinsdorf mit seinem Wagen eine 33-jährige Autofahrerin.

Dabei kam ihr Pkw von der Straße ab und rutschte in den Graben, gelangte aber aus eigener Kraft wieder auf die Fahrbahn, teilte ein Polizeisprecher mit. Anstatt die Polizei zu informieren, entfernte sich der Verursacher unrechtmäßig vom Unfallort. Eine Fahndung wurde eingeleitet.