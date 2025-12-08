In Freyburg öffnet die Bierbar „Rocco’s“ aktuell bereits um 7 Uhr morgens für Frühstück. Der Grund dafür hat mit dem zweiten Objekt von Wirt Jens Butthof zu tun, „Butt's Imbiss“ an der B180.

Christian „Itze“ Lehwald (l.) serviert einem Gast Frühstück. Durch den temporären Wechsel ins "Roccos" kann er erstmals im T-Shirt arbeiten. Im Imbiss ab der B180 geht das im Winter nicht.

Freyburg - Zwei Dinge zeigen an, dass neuerdings was ganz anders ist in Freyburg: Zum einen stehen am „Rocco’s“, der urigen Bierkneipe in der Oberstraße, bereits ab 7 Uhr morgens Leute mit einem Becher Kaffee in der Hand, gönnen sich ihre „Frühstückszigarette“. „Und ich kann zum ersten Mal im Winter im T-Shirt arbeiten“, sagt Bedienkraft Christian Lehwald lachend.