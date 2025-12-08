weather wolkig
Freyburg
In Freyburg öffnet die Bierbar „Rocco’s“ aktuell bereits um 7 Uhr morgens für Frühstück. Der Grund dafür hat mit dem zweiten Objekt von Wirt Jens Butthof zu tun, „Butt's Imbiss“ an der B180.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 09.12.2025, 10:01
Christian „Itze“ Lehwald (l.) serviert einem Gast Frühstück. Durch den temporären Wechsel ins "Roccos" kann er erstmals im T-Shirt arbeiten. Im Imbiss ab der B180 geht das im Winter nicht.  
Christian „Itze“ Lehwald (l.) serviert einem Gast Frühstück. Durch den temporären Wechsel ins "Roccos" kann er erstmals im T-Shirt arbeiten. Im Imbiss ab der B180 geht das im Winter nicht.   (Foto: Andreas Löffler)

Freyburg - Zwei Dinge zeigen an, dass neuerdings was ganz anders ist in Freyburg: Zum einen stehen am „Rocco’s“, der urigen Bierkneipe in der Oberstraße, bereits ab 7 Uhr morgens Leute mit einem Becher Kaffee in der Hand, gönnen sich ihre „Frühstückszigarette“. „Und ich kann zum ersten Mal im Winter im T-Shirt arbeiten“, sagt Bedienkraft Christian Lehwald lachend.