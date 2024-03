Landesbehörde will für 400.000 Euro die S-Kurve zwischen Naumburg und Roßbach begradigen. OB Müller hat Angst, dass die Weinmeile-Besucher über die Gleise laufen. Ein Grundstückseigentümer behauptet: Es lag alles nur an 1.804,74 Euro!

Naumburg. - Der B180-Schlenker am Naumburger Ortsausgang in Richtung Roßbach erhitzt die Gemüter. Vor zwei Wochen berichtete Tageblatt/MZ, dass die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) die leichte S-Kurve hinter der Bahnbrücke begradigen will – und zwar für 400.000 Euro. Schnell kam in der Bevölkerung die Frage auf: Muss das wirklich sein?