„Turbinenhaus“ öffnet Pforte für eine Messe zum Anpacken

Naumburg - Der Fachkräftemangel gehört hierzulande zu den drängendsten wirtschaftlichen Problemen überhaupt. Und so überrascht es nicht, dass die Organisatoren der neuen regionalen Ausbildungsmesse „my Future“ keine Schwierigkeiten hatten, Unternehmen zu finden, die sich achten, neunten und zehnten Schulklassen aus Naumburg und Umgebung vorstellen möchten.

Passieren wird dies vom 13. bis 15. September im Naumburger „Turbinenhaus“ in der Weißenfelser Straße. 15, 15 sowie 17 jeweils andere Firmen sind es, die an den drei Tagen auf die bereits angemeldeten Klassen warten. Mit etwa 450 Sekundar-, aber auch Förderschülern wird gerechnet. Dabei sollen diese aber keineswegs einen unterrichtsfreien „Bummeltag“ abfeiern können. Nein, die jeweiligen Lehrer haben im Vorfeld Listen bekommen, welche Firmen sich auf der Messe vorstellen werden, so dass die Jugendlichen bereits im Vorfeld planen können, ob sie vielleicht lieber mit einem Metallbauer, einem Friseursalon oder auch einem Steuerbüro ins Gespräch kommen wollen.

Bei Gesprächen und Broschüren soll es aber nicht bleiben. „Wir brauchen keine Flyer, die dann eh nur in den Papierkorb fliegen, sondern haben alle Unternehmen ermutigt, praxisnahe Angebote vorzubereiten“, sagt Birgit Michael vom „Turbinenhaus“-Verein, der neben dem Burgenlandkreis und dem Naumburger Verein der Unternehmer und Geschäftsleute zu den drei Veranstaltern der Messe gehört.

Wie zu erfahren war, will das Hotel „Edelacker“ etwa eine kleine Koch-Station aufbauen, die Hörgeräte-Spezialisten von Geers wollen mit einem Hörtest vor Ort sein, und der Kleinjenaer Fachbetrieb Jacob für Heizung, Sanitär & Bauklempnerei hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. So werden nicht etwa Chef oder Gesellen den Stand im „Turbinenhaus“ betreuen, sondern die drei derzeit in der Firma tätigen Auszubildenden, die damit einen viel besseren Draht zu den Jugendlichen aufbauen sollen. Apropos aufbauen: Wie Geschäftsführer Frank Jacob erzählt, haben die drei Lehrlinge zudem eine Materialliste bekommen, und als sie die ganzen Rohre und das Holz beisammen hatten, wurde klar, dass daraus eine originelle Sitzgelegenheit gebaut werden kann. Dass das klappt, wurde schon ausprobiert. Nun sind die Acht- bis Zehntklässler Mitte September im „Turbinenhaus“ gefragt, die Rohre passend aneinanderzubauen. Und wer weiß: Vielleicht entdeckt der eine oder andere Schüler dabei sein Interesse für den Beruf - oder zumindest erst mal an einem Praktikum.