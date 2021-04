Trockenheit hat auch Vorteil

Teuchern/Stößen - Frank Böttcher kann aufatmen. Die letzten Tage bescherten trockenes und meist sonniges Wetter, so kann auf den Feldern der in Teuchern ansässigen Osterland GmbH das Legen der Kartoffeln wieder aufgenommen werden. „Ist es zu feucht, entstehen beim Legen der Pflanzkartoffeln im Boden Strukturschäden, die sich negativ auswirken“, so der Mitarbeiter der Leitung für Pflanzenbau des bäuerlichen Betriebes. Deshalb kommt die derzeitige Regenpause genau richtig. „Durch trockenen Boden werden Strukturschäden vermieden, so entsteht ein besseres Wachstum. Außerdem haben wir dadurch wesentlich bessere Erntebedingungen“, erläutert Frank Böttcher.

100 Hektar insgesamt

Rund 70 Hektar hat der Betrieb bereits mit Kartoffeln bestellt, rund 100 werden es nach Ende der Pflanzkampagne insgesamt sein. Er gehört damit zu den wenigen großen Kartoffelproduzenten im Süden Sachsen-Anhalts. „Zu DDR-Zeiten waren es rund 500 Hektar. Am Sortierplatz wurde in drei Schichten gearbeitet, teils unter schwierigen Bedingungen. Mit der Bahn wurden die Kartoffeln dann weitertransportiert, auch bis in die Sowjetunion“, erinnert sich Matthias Krieg, der in der Osterland GmbH für den Pflanzenbau zuständig ist. Neben der Tierhaltung, der Fleischverarbeitung und dem Hofladen sowie der Vermietung von Wohnungen gehört der Pflanzenbau zu den wirtschaftlichen Säulen des Betriebes.

Weil die Nachfrage nach Kartoffeln nach der Wende geringer geworden war, musste sich Osterland auch in dieser Hinsicht neu orientieren. Die Anbaufläche verringerte sich zeitweilig auf 30 Hektar, ist dann aber wieder angewachsen. Mit den genannten rund 100 Hektar hat sie nun ein stabiles Maß erreicht. Auf rund zehn Hektar davon werden Kartoffeln zur Stärkegewinnung angebaut.

„2020 war ein schlechtes Erntejahr, die Kartoffeln wiesen einen Stärkeanteil von 17 bis 20 Prozent auf“, so Matthias Krieg. Nach dem Gehalt richtet sich der Preis, wobei der Stärkeanteil nicht unter 20 Prozent liegen sollte. „Wir haben durch Vorvertrag mit dem Abnehmer einen festen Preis garantiert, deshalb gilt es dann auch entsprechend zu liefern.“ Der Großteil der Ernte allerdings wird als Speisekartoffeln verkauft, so an den Kartoffelhof im nahen Königshofen und an weitere Abnehmer, fünf bis sieben Prozent der Anbaufläche werden ab Hof verkauft im Osterland-Hofladen in Teuchern. „Früher haben wir einen beträchtlichen Teil als Einkellerungskartoffeln verkauft, aber die Zeiten sind längst vorbei“, berichtet Böttcher.

Acht bis zehn Hektar werden bei guten Bedingungen gelegt, wobei die Reihen akkurat ausgerichtet sind. Laien vermuten sogar, hier würde wohl neuerdings Spargel angebaut. Ab acht Grad Bodentemperatur aufwärts und eben trockener Boden sind die besten Bedingungen, dass sich das Pflanzgut optimal einbetten lässt. Insgesamt 16 Sorten umfasst das Spektrum, das von „mehlig“ über „vorwiegend festkochend“ bis zu festkochenden Sorten reicht und das damit den Wünschen der Kunden gerecht wird. Beim Pflanzgut vertraut die Osterland GmbH auf bewährte Züchter, die die Kartoffeln entsprechend aufbereitet anliefern. Dann sollten sie möglichst bald in die Erde kommen, um eine größere Keimung zu vermeiden.

Böden sind gut geeignet

Die Böden im Süden Sachsen-Anhalts, so berichtet Matthias Krieg, sind durchaus für den Kartoffelanbau gut geeignet. „Es sind Löß-Böden, die jedoch im Verlauf des Wachstums der Pflanzen entsprechende Feuchtigkeit benötigen.“ In den Jahren 2018 bis 2020 jedoch wurde die Trockenheit zur echten Herausforderung. Hinzu kam der enorme Mäusefraß, der zehn bis 15 Prozent Ausfall bescherte. Zwischen zehn und 17 Euro pro Dezitonne erhält der Betrieb als Erlös für Speisekartoffeln. Diese Erlöse lassen den Kartoffelanbau noch zu einem einträglichen Geschäft werden.

Akkurat geformter Damm. (Foto: Torsten Biel)

Jedoch lagen die Preise in guten Ertragsjahren bei drei Euro je Dezitonne, unter solchen Bedingungen lässt sich kein Kartoffelanbau durchführen. Allerdings, so befürchtet Matthias Krieg, dürften sich auch in dieser Sparte die Zukunftsaussichten trüben. „Was jährlich an neuen Gesetzen, Regelungen und Auflagen auf uns einströmt, ist enorm. Hinzu kommt eine übermäßige Bürokratie, die enorme Zeit kostet“, hebt der Pflanzenbau-Chef hervor. „Wenn dann noch seitens der Politik weitere Einschränkungen beabsichtigt sind und kommen, wird es für uns als Erzeuger immer schwieriger. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, als ob es gewollt ist, die konventionelle Landwirtschaft immer weiter an den Rand zu drücken.“

Ebenso sieht es Tina Eulau. Die Geschäftsführerin des Bauernverbandes Burgenland kennt ähnliche Sorgen auch aus vielen anderen Mitgliedsbetrieben. „Die Befürchtung ist groß, die immer neuen Auflagen nicht mehr bewältigen zu können.“ Der Verband versucht, dem entgegenzusteuern, in dem er Informationen etwa zur neuen Düngeverordnung oder zu den immer komplizierter werden Wasserschutzrichtlinien an seine Mitglieder gibt. (Albrecht Günther)