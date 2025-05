Der neue Parkplatz in der Zeitzer Innenstadt punktet nun mit Bäumen und Grün. Warum das wichtig ist.

Bäume gepflanzt: Neuer Parkplatz Besenstraße in Zeitz bietet neben Bänken und Ladesäulen bald auch Schatten

Wie eine Grünfläche in Zeitz entsteht

Zwölf Bäume wurden am Parkplatz Besenstraße gepflanzt

Zeitz/MZ. - „Jetzt müssen sie nur noch wachsen“, sagt eine ältere Dame mit Blick auf die neu gepflanzten Bäume am Parkplatz Besenstraße. Die Seniorin hat sich in den letzten Wochen angewöhnt, auf einer der Bänke zur Kalkstraße hin ihre Pause einzulegen, wenn sie ihren Stadtspaziergang macht. Auch Schüler nutzen die Bänke gern. Und Zeitz-Besucher, die sich schräg gegenüber in der Bäckerei Walther mit Kuchen eingedeckt hatten, verspeisten den ebenfalls dort. Nachdem nun auch Bäume und Sträucher gepflanzt wurden, gibt es noch mehr Lob.

Seit der Parkplatz aufwendig umgebaut und neu gestaltet wurde, ist eine „ansehnliche Ecke“ in Zeitz entstanden. Rund zehn Monate ist gebaut worden, 940.000 Euro flossen aus Stadtsanierungsmitteln in das Vorhaben. Neben den Stellplätzen entstanden Grünflächen, Bänke wurden aufgestellt, E-Ladesäule und Fahrradladestation ergänzen das Angebot auf dem Parkplatz in der Innenstadt.

Bäumen und Grün kommt ein wichtiger Stellenwert zu. Nicht nur, weil Parkplätze in der Altstadt nicht unbedingt der netteste Anblick sein müssen, sondern auch, weil in Zeiten des Klimawandels Bäume eine immer größere Rolle spielen. Deshalb hatten Stadträte wie Andreas Exler (FWZ) und Jörn Röhler (ALL/FDP/FWT/BSG) immer wieder nachgefragt, wann gepflanzt wird. Am 29. April freute sich dann Exler und schrieb: „Zwölf Bäume sind gepflanzt. Nun hoffe ich auf gutes Anwachsen.“