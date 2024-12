Eheschließung auf der Saale in Bad Kösen

Naumburg. - Geht es nach der Fraktion Die Linke/SPD im Naumburger Gemeinderat, dann könnte bald nicht nur in der Straßenbahn die Trauung möglich sein (wir berichteten), sondern auch auf dem Motorschiff „Rudelsburg“. Stattdessen soll der aktuelle Trauort in einem Zimmer auf der Rudelsburg, dessen Sinn und Zweck seit Längerem in Frage gestellt wird, entwidmet werden.