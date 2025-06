Bei einem Besuch des OB kommen viele Fragen auf, Kritik an der Grünflächenpflege gibt es auch.

Tempo 30 in ganz Wettaburg?

Rundgang in Naumburger Ortsteil

Wettaburg. - Die Grünflächenpflege steht beinahe überall im Naumburger Stadtgebiet in der Kritik, der Ortsteil Wettaburg macht da keine Ausnahme. Das Thema kam jetzt beim Dorfrundgang von Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) zur Sprache.

Unterwegs im Dorf. (Foto: Torsten Biel)

Die Ortschaftsräte Frank Kühling und Steffen Kühnert regten deshalb die Übernahme von Pflegearbeiten durch den Gesellschaftsverein an, was auf offene Ohren stieß. Besprochen werden soll die Angelegenheit bei einem verabredeten Treffen in der Stadtverwaltung, teilte diese auf Nachfrage von Tageblatt/MZ mit. Gleiches gelte für Probleme mit dem Löschteich im benachbarten Beuditz.

In der Kirchespricht Gunter Buchheim über das seit 1882 in der heutigen Form existierende Gotteshaus. (Foto: Torsten Biel)

Auch der Zustand des Rad- und Wanderweges im Dorf wurde angesprochen: Der Abschnitt zwischen Wettaburg und Beuditz wartet noch auf seine Sanierung, wurde vor Ort deutlich. Verwaltung und Bauhof würden die Umsetzung prüfen, hieß darauf. Und dann kam die Frage auf, ob nicht im ganzen Ort Tempo 30 angeordnet werden könne. Die Stadt sicherte zwar zu, das Thema bei der Kreisverwaltung anzubringen, machte aber wenig Hoffnung, da es sich um eine Bundesstraße handelt.

Frank Kühling (Mitte) und Steffen Kühnert (2.v.r.), bemängeln die schlechte Pflege der Rasenflächen seitens der Stadt im Dorf. (Foto: Torsten Biel)

Werden Linden im Lindnerweg gefällt, da sie zu nah an Häuser heranwachsen, ebenso wie drei Fichten in der Kräutergasse? Teilnehmer des Rundgangs forderten das – die Stadt verschloss sich nicht und kündigte an, Fällung und Verschnitt abzuwägen.