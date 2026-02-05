Nachdem das Freie Radio Naumburg vor fast zehn Jahren scheiterte, erreicht Radio Saalewelle immer mehr Menschen im Burgenlandkreis. Dabei bräuchte der Verein mehr Unterstützung durch die Städte, auch Naumburg mit seinem Kirschfest ist gefragt.

Klaus Treuter (l.) mit Stephanie Lachmann und Jens Hentschel von Radio Saalewelle in Weißenfels. Das Studio wird bald neu ausgestattet.

Weissenfels/Naumburg - Einst sendete das Freie Radio Naumburg (FRN) direkt aus der Domstadt. Mit dabei waren Jens Hentschel und später Klaus Treuter. Das FRN scheiterte vor etwa zehn Jahren. Hentschel und Treuter senden aber immer noch – oder wieder –, und zwar über das freie Radio Saalewelle. Der Sender für den Saale- und Burgenlandkreis gründete sich 2021 als Verein und wird in diesem Jahr fünf Jahre alt.