Vom 22. September bis 2. November gibt es Einschränkungen auf der Regionalbahnlinie 77 zwischen Naumburg-Ost und Wangen. Dem Betreiber „Start Mitteldeutschland“ fehlen Mitarbeiter und Fahrzeuge.

Ab dem 22. September gibt es erneut Einschränkungen auf der Strecke der Unstrutbahn.

Naumburg/Nebra/cm. - Auf der Strecke der Unstrutbahn zwischen Naumburg-Ost und Wangen wird es vom 22. September bis zum 2. November erneut zu Einschränkungen kommen. Gründe hierfür seien aktueller Personalmangel, Engpässe bei Fahrzeugen und zeitweise Einschränkungen in puncto Infrastruktur, teilt der Betreiber, die Start Mitteldeutschland, mit.

Zweistündlich wird zwischen Naumburg Ost und Wangen auf einen Schienenersatzverkehr mit Bussen umgestellt. Im Abschnitt Nebra – Wangen werden bis auf wenige Ausnahmen im Frühverkehr alle Züge durch Busse ersetzt. Zwischen Naumburg Ost und Nebra fahren die Züge der Regionalbahnlinie (RB) 77 im Zweistundentakt zu den gewohnten Zeiten.

Man bedauere die Situation und arbeite an Rekrutierungsmaßnahmen, heißt es weiter. Fahrgäste sollten sich vor ihrer Reise informieren - entweder am Vorabend oder direkt vor Fahrtantritt online unter bahn.de, start-mitteldeutschland.de oder in der DB-Navigator-App.

Bereits Vorgängerbetreiber Abellio hatte in der Vergangenheit wegen Personalmangels Busse statt Züge im Schienenersatzverkehr fahren lassen. „Start“ hatte im März dieses Jahres den Betrieb auf der Strecke der Unstrutbahn aufgenommen. Das Unternehmen ist eine Tochter der Deutschen Bahn.

Kundenhotline ist erreichbar unter: 0345/22 65 85 50