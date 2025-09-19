Am Naumburger Lindenring massiert Por Böhme die Kunden in ihrem Studio, während ihr Mann als Fliesenleger-Meister das Terminbuch führt. Wie es zu der ungewöhnlichen Kombination kam, welche Massagen es zu welchen Preisen gibt.

„Meisterhauer der DDR“ dank thailändischer Dating-App nun an der Rezeption eines Naumburger Massage-Studios

Das dynamische Trio am Naumburger Lindenring: Por Böhme (v.l.) und ihre Kolleginnen Dibi und Nitnoi im „Thaimassage-Studio Böhme“.

Naumburg. - Modernes Ambiente, ein leicht asiatisches, aber nicht mit zu viel Schnickschnack überfrachtetes Flair, dazu drei Thailänderinnen, die ihre Kunden auf Massageliegen durchkneten. Es ist das Bild, das man sich von einem professionellen, noch relativ neuen Massagestudio erwartet.