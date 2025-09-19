Angebot: Wellness und Rückenschmerzen-Hilfe „Meisterhauer der DDR“ dank thailändischer Dating-App nun an der Rezeption eines Naumburger Massage-Studios
Am Naumburger Lindenring massiert Por Böhme die Kunden in ihrem Studio, während ihr Mann als Fliesenleger-Meister das Terminbuch führt. Wie es zu der ungewöhnlichen Kombination kam, welche Massagen es zu welchen Preisen gibt.
Naumburg. - Modernes Ambiente, ein leicht asiatisches, aber nicht mit zu viel Schnickschnack überfrachtetes Flair, dazu drei Thailänderinnen, die ihre Kunden auf Massageliegen durchkneten. Es ist das Bild, das man sich von einem professionellen, noch relativ neuen Massagestudio erwartet.