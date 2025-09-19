Am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr kam es auf der B2 in der Elsteraue bei Zeitz, auf Höhe des Abzweigs Beersdorf, zu einem tödlichen Unfall.

Elsteraue/MZ. - Am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr kam es auf der B2 in der Elsteraue, auf Höhe des Abzweigs Beersdorf, zu einem tödlichen Unfall.

Ein Pkw-Fahrer, der Richtung Zeitz unterwegs war, erfasste eine Fußgängerin, die am rechten Fahrbahnrand unterwegs war. Die Frau prallte gegen die Windschutzscheibe und kam neben der Fahrbahn zu liegen.

rotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch am Unfallort. Ihr Alter wird auf 65 Jahre geschätzt, ihre Identität ist noch unklar.

Der 76-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang und auch, ob die dunkle Bekleidung der Frau möglicherweise einen Anteil am Unfall hatte. Die B2 war bis 3 Uhr morgens voll gesperrt.