  4. Kommunen im Kreis Wittenberg erhalten Millionen: Was Landkreis und Städte mit dem Sondervermögen des Bundes vorhaben

Kreis und Kommunen haben Millionensummen aus dem Sondervermögen des Bundes in Aussicht. Was soll damit gebaut werden? Teils herrscht da noch Unsicherheit.

Von unseren Reportern 19.09.2025, 11:28
In der Nähe der Berufsschule „Mittelfeld“ in Wittenberg ist die Errichtung eines modernen Schulcampus geplant.
In der Nähe der Berufsschule „Mittelfeld“ in Wittenberg ist die Errichtung eines modernen Schulcampus geplant. Foto: Jonas Lohrmann

Wittenberg/MZ. - Zählt man die Summen für Landkreis und Städte zusammen, sollen fast 100 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes in den Landkreis Wittenberg fließen. Wie reagieren Landrat und Bürgermeister? Was wollen sie umsetzen?