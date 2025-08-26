Vor dem Testspiel am Mittwoch in Apolda präsentiert der Drittliga-Absteiger einen neuen Kreisläufer. Gebürtiger Serbe kommt vom italienischen Meister zu den Burgenländern.

Naumburg. - Er hatte es einige Zeit mit vier Rückraumspielern im Angriff und improvisierten Besetzungen im Innenblock versucht. Doch als feststand, dass alle drei etatmäßigen Kreisläufer längere Zeit verletzungsbedingt ausfallen werden, musste er handeln. Und so streckte HCB-Trainer Fabian Kunze mit Unterstützung eines Spielerberaters die Fühler nach einem Ersatz auf den beiden vakanten Positionen in der Offensive und in der Abwehr aus. Fündig geworden ist er nun in Italien.