Laucha - Nach Pauline in Wangen und Luca in Lossa erschüttert erneut das Schicksal eines Kindes die Region. Die siebenjährige Karlotta aus Laucha ist an Blutkrebs erkrankt, konkret an einer akuten lymphoblastischen Leukämie (ALL), die häufigste bösartige Erkrankung im Kindes- und Jugendalter.

Das Mädchen besucht die erste Klasse. Kind und Mutter befinden sich derzeit im Krankenhaus. Die Diagnose ereilte die Eltern Melina Plüschke und Lucas Hoffmann vor gut einer Woche. „Seitdem steht die Welt still. Melina und Lucas, ihre liebevollen Eltern, sind rund um die Uhr an ihrer Seite. Sie begleiten sie durch schwere Therapien, durch Klinikaufenthalt und durch Tage, an denen ein Kinderlachen kaum Platz findet. Karlottas kleine Schwester Hermine muss in dieser Zeit auf vieles verzichten“, schreibt Marie Hiemisch in ihrem gemeinsam mit Anne Maetze verfassten Spendenaufruf, der auf der Online-Plattform „gofundme“ am Montag veröffentlicht wurde. Beide Frauen sind Arbeitskolleginnen und Freundinnen der Mutter des Mädchens.

Dankbar für die Unterstützung und die überwältigende Resonanz

Die Resonanz auf den Aufruf ist groß. Der Link wurde zahlreich in den sozialen Netzwerken geteilt; viele wünschten in ihren Kommentaren alles Gute und viel Kraft. „Wir sind dankbar und überwältigt von der Anteilnahme“, so Marie Hiemisch im Namen der Familie. Bis Dienstagnachmittag, 16 Uhr, konnten 25.556 Euro gesammelt werden. 602 Personen spendeten. Das Geld soll der Familie helfen, zusätzliche Kosten der Behandlung zu decken, die Familie bei Belastungen des Alltags zu entlasten und „kleine Lichtblicke zu schaffen“ – für Karlotta und ihre Schwester. Darüber hinaus gibt es noch einen zweiten Spendenaufruf von Celine Rühlemann, ebenfalls auf der Plattform „gofundme“ am Montag initiiert und mit Karlottas Familie abgestimmt. Hier kamen bisher 4.545 Euro zusammen (Stand: Dienstag, 16 Uhr).

Bis zu 600 Neuerkrankungen im Jahr bei Kindern und Jugendlichen

Die akute lymphoblastische Leukämie ist eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems. In Deutschland erkranken – nach Angaben der Studienzentralen – pro Jahr etwa 550 bis 600 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren neu an einer ALL.