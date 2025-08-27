In Kooperation mit Roßleben-Wiehe und dank reichlich Bundesmitteln treibt die Gemeinde Kaiserpfalz ein Radprojekt voran. Warum es dies- und jenseits der Landesgrenze wichtig ist.

Sicher mit dem Rad von Allerstedt nach Wiehe: So soll's funktionieren

Die Landesstraße 215 von Allerstedt in der Gemeinde Kaiserpfalz Richtung Wiehe in Thüringen. Der Abschnitt ist 1,7 Kilometer lang. Rechterhand der Fahrbahn soll nun ein 2,5 Meter breiter Radweg entstehen.

Allerstedt. - Es sind nur 1,7 Kilometer entlang der Landesstraße 215 zwischen Allerstedt in der Gemeinde Kaiserpfalz und dem thüringischen Wiehe, doch der Wunsch aus der Bevölkerung war schon vor Jahren klar formuliert worden: Die Straße braucht einen begleitenden Radweg.