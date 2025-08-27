Radwegenetz Sicher mit dem Rad von Allerstedt nach Wiehe: So soll's funktionieren
In Kooperation mit Roßleben-Wiehe und dank reichlich Bundesmitteln treibt die Gemeinde Kaiserpfalz ein Radprojekt voran. Warum es dies- und jenseits der Landesgrenze wichtig ist.
Aktualisiert: 27.08.2025, 17:42
Allerstedt. - Es sind nur 1,7 Kilometer entlang der Landesstraße 215 zwischen Allerstedt in der Gemeinde Kaiserpfalz und dem thüringischen Wiehe, doch der Wunsch aus der Bevölkerung war schon vor Jahren klar formuliert worden: Die Straße braucht einen begleitenden Radweg.