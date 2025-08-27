In der Aula der Berufsbildenden Schule in Bitterfeld werden 35 junge Frauen und Männer freigesprochen und Jahrgangsbeste geehrt. Zwei Junggesellen berichten von ihren Erfahrungen.

Mit dem roten Schal als Symbol für das Handwerk zeigten sich die neuen Fachkräfte geschlossen vor der Bühne.

Bitterfeld/MZ. - Festliche Stimmung herrschte vor einigen Tagen in der Aula der Berufsbildenden Schule in Bitterfeld. 35 junge Leute aus dem Landkreis wurden bei der Freisprechung der Kreishandwerkerschaft (KHS) in das Berufsleben entlassen. Mit der Übergabe der Gesellenbriefe endet ihre Ausbildungszeit – und zugleich beginnt für sie ein neuer Abschnitt. Für den passenden Rahmen sorgten die Musiker Lina Al-Quaddo und Clemens Melzer, die die Feier mit Liedern eröffneten.