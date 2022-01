Sektival in Freyburg: Promireigen im Rotkäppchen-Lichthof

Freyburg - Im Lichthof der Rotkäppchen-Sektkellerei in Freyburg startet am 5. März mit der großen Johann-Strauß-Gala ein neues Sektival-Jahr. „Das Programm ist fertig. Es ist zwar kleiner, und es gibt auch einige Nachholtermine, aber wir schauen jedoch positiv und mit Zuversicht nach vorn“, sagt Veranstaltungsmanagerin Antje Trautmann im Gespräch mit unserer Zeitung und mit Verweis auf die coronabedingten Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre.

Ein Blick ins Programmheft mit seinen 20 Terminen zeigt, dass ein bunter Veranstaltungsreigen die Besucher erwartet, auch bekannte Namen auf der Bühne im Lichthof stehen; darunter Stammgäste, die schon mehrmals in Freyburg gastiert haben. So wird das MDR-Sinfonieorchester am 11. März ein Benefiz-Konzert zugunsten der Lebenshilfe Naumburg bestreiten und zum MDR-Musiksommer am 27. August erwartet. Der Sender wird bei seiner bekannten Veranstaltungsreihe zudem Gäste an die Unstrut holen, auf die sich Jazz-Fans freuen können: Die deutsche Jazz-Sängerin Alma Naidu trifft am 13. August auf den schwedischen Top-Posaunisten und Sänger Nils Landgren, der zu den Größen des europäischen Jazz zählt. Bereits am 30. Juli bestreitet die französische Singer-Songwriterin Awa Ly ein Konzert im Rahmen des MDR-Musiksommers.

Zum traditionellen Deutschen Sekttag am 7. Mai wird die Band „Die Prinzen“ auftreten. Das Keimzeit Akustik Quintett wird am 25. Juni an die Zeit der 60er- und 70er-Jahre erinnern. Kabarett-Freunde können sich auf die Magdeburger Zwickmühle am 9. April und Olaf Schubert am 16. Juni freuen.

Werden zum Deutschen Sekttag im Lichthof der Rotkäppchen-Sektkellerei erwartet: die beliebte Band „Die Prinzen“. (Foto: Rotkäppchen)

Im Hause Rotkäppchen hat man in den vergangenen Monaten in einem Zeitfenster, in denen Kultur möglich war, Erfahrungen mit dem Pandemie-Schutzkonzept sammeln können. Unter anderem wird der Lichthof statt mit 750 Plätzen nur für maximal 250 Gäste bestuhlt. „Wir müssen weiterhin auf Sicht fahren, allerdings zeigt sich das Publikum dankbar, dass es wieder Kultur bei uns gibt“, so Antje Trautmann. Auch die aktuellen Bauarbeiten im Zuge der neuen Markenwelt hatten Einfluss auf die Planungen. Ein komplett neues Programm werde im kommenden Jahr geboten, so die Veranstaltungsmanagerin.

Karten können über die Internetseite von Rotkäppchen gebucht werden. In der Geschäftsstelle von Naumburger Tageblatt/MZ in der Salzstraße können ebenfalls Tickets erworben werden. Das gedruckte Programmheft liegt in Kürze in regionalen Touristinfos und bei Tourismusanbietern aus und wird auf Wunsch auch verschickt.

Näheres auch online unter www.rotkaeppchen-sektkellerei.de, Telefon 034464/340 oder E-Mail an: sektival@rotkaeppchen.de