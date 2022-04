Schaufenster für die Marke

Seit Mai wird an dem Sektpavillon, der Teil der neuen Markenwelt der Rotkäppchen-Sektkellerei in Freyburg wird, gearbeitet. Eröffnung soll im Frühjahr 2023 gefeiert werden, so der Plan.

Freyburg - Was neu erscheint, ist mitunter nicht immer so. Eine stattliche Lithografie im Eingangsbereich der Freyburger Rotkäppchen-Sektkellerei auf dem Weg in den Lichthof lädt zu einer Zeitreise in das Jahr 1896 ein. Ein eindrückliches Bild in Schwarz-Weiß, auf das man lange schauen kann. Der Betrachter sieht die Sektkellerei, die Straße - und ein Restaurant. „Gastronomie wird es wieder geben, wenngleich „nicht in vollem Umfang“, verrät Kati Fritzsche. Die 38-jährige Leipzigerin ist Projektleiterin für eine Großinvestition des Traditionshauses, die in den kommenden zwei Jahren verwirklicht wird.