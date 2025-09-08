600 Besucher feiern in Goseck beim „Unique Place Open Air“ im Sonnenobservatorium. Wie zufrieden die Veranstalter sind, welche Besonderheit das Publikum hatte.

Seit Februar ausverkauft: 600 Besucher tanzen beim „Unique Place“ durch 7.000 Jahre alte Anlage

Die Kreisgrabenanlage von Goseck hat sich zum Stammsitz des „Unique Place Open Air“ entwickelt. Im kommenden Jahr feiert das Festival fünften Geburtstag.

Goseck. - Am Samstag fand im Sonnenobservatorium Goseck das diesjährige Unique Place Open Air statt. 550 verkaufte Karten sowie 50 Plätze für geladene Gäste und Sponsoren sorgten für ein ausverkauftes Haus. Der Vorverkauf im Februar war bereits nach fünf Tagen abgeschlossen.