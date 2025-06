Bauprojekt in Finne-Ort vor Abschluss Zuschauerterrasse für VIPs? Sportlerheim in Lossa ist nicht mehr wiederzuerkennen

Nach mehreren vergeblichen Anläufen zum Erhalt von Fördermitteln wird am seinerzeit schwer sanierungsbedürftigen Vereinsdomizil von Eintracht Lossa seit 2023 kräftig gewerkelt und rekonstruiert. Was es alles an Veränderungen und Neuem gibt.