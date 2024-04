Naumburg. - Robert Jecke, Vorsitzender der SG Eintracht Lossa, hat die siebte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 39-jährige Pädagoge, der an der Förderschule in Rastenberg tätig ist, kam wie die Bad Bibraerin Claudia Schröder auf 13 Punkte, hatte aber Glück beim Losen. Für den Sieg in der Gesamtwertung gibt es am Ende der Saison eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Robert Jeckes Tipps:

SC Naumburg - Blau-Weiß Brachstedt 1:3/2:1

Bad Bibra/Saubach - GG Osterfeld 1:2/3:0

VfB Großgörschen - Langendorf/WFV 0:1/1:2

Lossa/Rastenberg - SV Mertendorf 2:2/2:2

SC Naumburg - Eintracht Emseloh 1:0/2:1

Blau-Weiß Brachstedt - SV Kelbra 4:2/1:2

Nessa/Teuchern - Bad Bibra/Saubach 2:1/2:1

GG Osterfeld - VfB Großgörschen 0:3/1:2

Großkorbetha - Großgrimma/Hohenmölsen 1:3/1:2

SV Mertendorf - FSV Klosterhäseler 0:0/2:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Reiner Töpfer (Naumburg) 59

2. Patrick Hausmann (Bad Kösen) 58

3. René Hamann (Eckartsberga) 57

4. Frank Ritter (Naumburg) 56

4. Karsten Haberzettl (Freyburg) 56

4. Markus Konieczny (Memleben) 56

7. Claudia Schröder (Bad Bibra) 55

7. Margitta Ronneberger (Pohlitz) 55

7. Max Wege (Leipzig) 55

10. Nick Augsten (Naumburg) 54

10. Hans-Jürgen Beyer (Eulau) 54

Bestes Team der Gesamtwertung bleibt „vonwegen“ (Klaus und Max Wege/Görlitz, Leipzig) mit nunmehr 51,5 Zählern im Schnitt. In der siebten Runde waren „HelDie“ (Helmut Pohle/Possenhain, Dietmar und Margitta Ronneberger/Pohlitz) mit 11.33 Punkten die Besten. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)