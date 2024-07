Am Mittwochabend hat sich ein 29-Jähriger auf dem Gelände des Naumburger Hauptbahnhofs einem 23-Jährigen von hinten genähert und ihm plötzlich das Portemonnaie entrissen. Die Polizei konnte Dieb vorläufig festnehmen.

Kriminalität in Naumburg

Mit einem dreisten Diebstahl auf dem Naumburger Hauptbahnhof hatte es die Polizei am Mittwochabend zu tun.

Naumburg/tra - Ein dreister Diebstahl ist am Mittwochabend am Bahnhof Naumburg vorgefallen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert. Gegen 19.15 Uhr hat sich ein 29-Jähriger auf dem Bahnhofsgelände einem 23-Jährigen von hinten genähert, ihm plötzlich das Portemonnaie entrissen, Geld herausgenommen und die Geldbörse weggeworfen.

Anschließend flüchtete der Mann und sprang in einen Zug. Das Opfer folgte ihm. Die Polizei konnte den Täter wenig später stellen und fand auch das Bargeld bei ihm. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Inzwischen wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden soll.