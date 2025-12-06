weather wolkig
  4. Hatte Rassismus System?: Prügelei und Politikum: Wie DDR-Behörden mit Ausländern umgingen

Historiker aus Halle haben den Umgang der DDR-Behörden mit Ausländern untersucht. Ein bisher kaum bekannter Fall aus Freyburg fällt dabei besonders ins Auge.

Von Alexander Schierholz 06.12.2025, 10:00
Gedenken an Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret in Merseburg. Wurden die Umständen ihres Todes in der DDR vertuscht?
Gedenken an Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret in Merseburg. Wurden die Umständen ihres Todes in der DDR vertuscht? (Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild)

Freyburg/Halle/MZ - Was genau passiert ist auf dem Winzerfest in Freyburg an jenem Tag im September 1978, das lässt sich aus den Behörden-Akten heute nicht mehr rekonstruieren. Zu unterschiedlich sind die Angaben, je nach Perspektive der Beteiligten.