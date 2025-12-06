Historiker aus Halle haben den Umgang der DDR-Behörden mit Ausländern untersucht. Ein bisher kaum bekannter Fall aus Freyburg fällt dabei besonders ins Auge.

Gedenken an Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret in Merseburg. Wurden die Umständen ihres Todes in der DDR vertuscht?

Freyburg/Halle/MZ - Was genau passiert ist auf dem Winzerfest in Freyburg an jenem Tag im September 1978, das lässt sich aus den Behörden-Akten heute nicht mehr rekonstruieren. Zu unterschiedlich sind die Angaben, je nach Perspektive der Beteiligten.