Hatte Rassismus System? Prügelei und Politikum: Wie DDR-Behörden mit Ausländern umgingen
Historiker aus Halle haben den Umgang der DDR-Behörden mit Ausländern untersucht. Ein bisher kaum bekannter Fall aus Freyburg fällt dabei besonders ins Auge.
06.12.2025, 10:00
Freyburg/Halle/MZ - Was genau passiert ist auf dem Winzerfest in Freyburg an jenem Tag im September 1978, das lässt sich aus den Behörden-Akten heute nicht mehr rekonstruieren. Zu unterschiedlich sind die Angaben, je nach Perspektive der Beteiligten.