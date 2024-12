Naumburg/cm - Die Polizei warnt vor Fake-Shops. In der Vergangenheit wurden vermehrt Betrugsanzeigen erstattet. Geschädigte hatten Heizöl zu „günstigen“ Preisen im Internet bestellt und eine Anzahlung geleistet, wobei sie die Ware schließlich nie erhalten haben.

„Wie sich herausstellte, handelt es sich um einen Fake-Shop mit Sitz in Berlin, der in betrügerischer Absicht seriöse Geschäftspraktiken vortäuscht. Bei Onlinekäufen sollte immer die Bewertung gelesen beziehungsweise sich zu der Firma erkundigt werden. Oftmals bestehen bereits Warnungen durch die Verbraucherzentralen“, so eine Polizeisprecherin. Vorsicht sei immer geboten, wenn man in Vorkasse gehen oder Überweisungen auf ausländische Konten veranlassen soll. Das sei an der Iban erkennbar, wenn diese nicht mit „DE“ beginnt.