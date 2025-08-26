Die Ermittlungen nach einem Einbruchdiebstahl am Sonntag führten zu zwei Razzien im Naumburger Stadtgebiet. Zwei mutmaßliche Täter wurden dabei festgenommen.

Naumburg/tra - Infolge umfassender Ermittlungen nach einem Einbruchdiebstahl in der Nacht zu Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in der Poststraße in Naumburg führte die Kriminalpolizei in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft am Montagmorgen zwei Durchsuchungen im Naumburger Stadtgebiet durch. Bei der Tat waren neben anderen Gegenständen auch zwei hochwertige Pedelecs gestohlen worden. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden laut Polizei zwei mutmaßliche Täter vorläufig festgenommen. In den Wohnungen der Verdächtigen stellten die Beamten unter anderem eindeutiges Einbruchwerkzeug sicher.

Gegen einen der beiden Tatverdächtigen stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag. Der 45-Jährige wurde nach Anordnung durch einen Richter am Dienstagvormittag zur Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Weitere Ermittlungen sollen nun klären, ob die beiden polizeilich einschlägig bekannten Männer noch für weitere angezeigte Einbrüche in Frage kommen.