Mitgliederzuwachs, Aufstieg in die Landesklasse, erstmals seit 30 Jahren ein Nachwuchsteam: Der Kegelverein Blau-Gelb Albersroda hat zuletzt einige Erfolge verbucht.

Dieses Foto, das Mitglieder vom Kegelverein Blau-Gelb Albersroda zeigt, entstand vor Kurzem im Rahmen eines Vereinsturniers.

Albersroda/MZ. - Das gab’s beim Kegelverein Blau-Gelb Albersroda noch nie: Er wird demnächst mit insgesamt vier Mannschaften im Spielbetrieb vertreten sein. Dabei schickt der Verein, der Mitte der 1950er Jahre gegründet wurde, auch erstmals seit circa 30 Jahren wieder eine Jugendmannschaft auf die Bahnen. Diese sowie zwei Erwachsenen-Teams tragen ihre Heimspiele auf der Zwei-Bahnen-Anlage in Albersroda aus. Die erste Männermannschaft, die in diesem Jahr in die Landesklasse aufgestiegen ist, spielt die Heimpartien in Großkayna.