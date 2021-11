Pokal total am Sonnabend

SCN fährt freiwillig in Sachsen-Anhalts Norden und will dort seine Wunden lecken.

Alexander Seyfarth (l.), der im Pokal in Geußnitz im Trikot des Mertendorfer Kreisoberliga-Teams sein Comeback feiern möchte, ist in dieser Woche unser Tippspiel-Experte.

Naumburg - Mit Alexander Seyfarth, Mittelfeldakteur des Kreisoberligisten SV Mertendorf, blicken wir auf die Partien der 14. Runde des regionalen Tippspiels unserer Zeitung. Es handelt sich in dieser Woche ausschließlich um Pokalpartien; in diesen kommen die Ergebnisse nach 90 Minuten in die Wertung.

Seyfarth brennt auf sein Comeback. Ein erster Test ist ihm am vergangenen Wochenende in der zweiten Mannschaft bereits geglückt. Nun will der 29-Jährige, der normalerweise auf der Sechserposition der Wethautaler gesetzt ist, auch im Kreisoberliga-Team wieder angreifen. Dies soll am morgigen Sonnabend in der ersten Hauptrunde des Burgenlandpokals bei Blau-Gelb Geußnitz passieren. „Ich bin optimistisch, dass wir dort gewinnen und so neuen Mut für den Abstiegskampf in der Meisterschaft schöpfen können“, sagt der Wirtschaftsingenieur für Fertigungssteuerung, der für die Vacom GmbH in Großlöbichau bei Jena arbeitet.

In der Kreisoberliga sind die Mertendorfer Schlusslicht; sie liegen aktuell fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer. „Das Niveau im Burgenland-Oberhaus ist durch die Verkleinerung auf zehn Mannschaften im Schnitt deutlich höher geworden. Bei uns kamen in dieser Saison oft noch Pech und Unvermögen hinzu. Zum Beispiel hatten wir am letzten Sonntag gegen Profen die Chance zum Siegtreffer und verlieren dann noch durch ein Gegentor in der Schlussminute“, so Seyfarth, der sich im Hinspiel Ende August in Profen im linken Knöchel einen Innenbandriss zugezogen hatte.

Übrigens ist Alexander Seyfarth neben Thomas Wichert, Johannes Vogt, Nils Pachulsky und Manuel Willem einer von fünf verbliebenen Molauern im Kreisoberligateam der SVM. Vor ein paar Jahren hatten Mertendorf und Molau noch eine Spielgemeinschaft gebildet, ehe sich der SV Molau dann auflöste (wir berichteten). Hier nun die Vorschau auf die zehn Tippspiel-Paarungen des Sonnabends.

FSA-LIGAPOKAL: Havelwinkel Warnau - SC Naumburg. Diese vom Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) eingeräumte zusätzliche Spielmöglichkeit - die Teilnahme ist freiwillig - nutzen die Domstädter gern. Zum einen, weil sie so die in der Meisterschaft bereits angebrochene, sehr lange Winterpause (bis zum 5. März) etwas überbrücken können. Und zum anderen, weil sie sich in diesem Wettbewerb eventuell Selbstvertrauen für die angestrebte Aufholjagd in der Rückrunde der Landesliga-Südstaffel holen können. Schließlich könnte das SCN-Team - sollten die Günthersdorfer am 20. November ihr Nachholspiel gewinnen - auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Für einen selbst ernannten Aufstiegskandidaten natürlich eine desaströse Lage. Naumburgs Trainer Matthias Krause hat aber das Vertrauen des Vereinsvorstands und der Mannschaft ausgesprochen bekommen (wir berichteten); deshalb geht er mit großem Tatendrang an diese schwere Aufgabe. Die Auslosung des Ligapokal-Achtelfinals hat Krause und seinen Schützlingen eine weite Fahrt in den Norden Sachsen-Anhalts beschert. Die SCN-Fans haben dafür einen großen Bus gechartert, der morgen um 7 Uhr startet. Die Gastgeber sind nach der Hinrunde ungeschlagen Zweiter der Landesliga-Nordstaffel und liegen lediglich einen Punkt hinter Spitzenreiter Saxonia Tangermünde.

Alexander Seyfarth tippt 3:1, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 3:1.

BURGENLANDPOKAL, Achtelfinale: Blau-Weiß Bad Kösen - SV Großgrimma. Trotz seiner Unterklassigkeit sollte Kreisoberligist Bad Kösen gute Chancen besitzen, das Schlusslicht der Landesklasse, Staffel 9, zu bezwingen und bereits ins Viertelfinale des hiesigen Kreispokal-Wettbewerbs einzuziehen. Gut möglich, dass sich beide Teams auch in der kommenden Saison nicht in der Meisterschaft begegnen werden, denn die Kurstädter führen die Rangliste des Burgenland-Oberhauses an und haben sich den Aufstieg auf die Fahnen geschrieben, während es für das SVG-Team schwer wird, die Klasse zu halten.

Alexander Seyfarth tippt 3:1, Tageblatt/MZ tippt 2:0.

1. Runde: FC ZWK Nebra - Wacker Wengelsdorf. Ähnliches gilt für dieses Duell zwischen dem aktuellen Kreisoberliga-Tabellenzweiten und dem Vorletzten der hiesigen Landesklasse-Staffel. Die Nebraer verbinden das morgige Pokalspiel übrigens mit einem Sponsorentag. Bei seinen Unterstützern bedankt sich der Verein mit einem Sektempfang und Büfett sowie Eintrittskarten zu dieser Partie.

Alexander Seyfarth tippt 2:2, Tageblatt/MZ tippt 2:1.

Gleinaer SV - SC Naumburg II. Vom Potenzial her ist auch die SCN-Reserve zweifellos ein Spitzenteam der Kreisoberliga, wenngleich die Domstädter dies in den vergangenen Wochen zu selten gezeigt haben. Als aktueller Tabellenvierter des Burgenland-Oberhauses sind sie jedoch beim Siebenten der hiesigen Kreisliga-Staffel natürlich favorisiert.

Alexander Seyfarth tippt 0:5, Tageblatt/MZ tippt 0:3.

Baumersrodaer SV - Eintracht Theißen. In einem Duell zweier Kreisligisten trifft der noch verlustpunktfreie Spitzenreiter der Staffel 1 auf den noch sieglosen Achten der Staffel 3. Von der Papierform spricht also einiges für ein Weiterkommen des BSV.

Alexander Seyfarth tippt 4:1, Tageblatt/MZ tippt 3:1.

SG ZW Karsdorf - Eintracht Bornitz. Zwei Kreisklasse-Teams spielen morgen im Wetzendorfer Sportforum gegeneinander. Gastgeber SG ZW ist aktuell Siebenter der hiesigen Staffel 1; die Bornitzer sind mit einem starken Schnitt von 2,4 Punkten pro Partie Dritter der Staffel 3.

Alexander Seyfarth tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 1:2.

Blau-Gelb Geußnitz - SV Mertendorf. Unser heutiger Tipp-Experte Alexander Seyfarth hält den Pokal für eine gute Möglichkeit zum Testen. Aber es geht natürlich auch um etwas, und beim derzeitigen Tabellenführer der Kreisklasse, Staffel 3, sollte es für die Wethautaler zum Einzug ins Achtelfinale reichen.

Alexander Seyfarth tippt 1:2, Tageblatt/MZ tippt 0:2.

Blau-Weiß Borau - Lossa/Rastenberg. Beim Fünften der Kreisliga, Staffel 2, wird es für die Eintracht/Union-Kombi sicher einen Zacken komplizierter werden, in die nächste Runde zu stürmen.

Alexander Seyfarth tippt 0:2, Tageblatt/MZ tippt 1:3.

Grün-Gelb Osterfeld - 1. FC Zeitz. Zwar spielen die gastgebenden Matzturmstädter nur eine Etage tiefer, in der Kreisoberliga, aber dort gehören sie aktuell nur zum unteren Tabellendrittel. Die Zeitzer sind indes in der Landesklasse, Staffel 9, das Maß aller Dinge und deshalb klarer Favorit.

Alexander Seyfarth tippt 0:3, Tageblatt/MZ tippt 0:4.

VfB Großgörschen - SV Spora. Kreisliga gegen Landesklasse: Das dürfte eine eindeutige Sache und das Achtelfinal-Ticket für die Sporaer werden.

Alexander Seyfarth tippt 0:3, Tageblatt/MZ tippt 1:5.