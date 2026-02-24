Seit November ist Anne Vogel in Nebra und Saubach tätig. Wieso sie in ihren Zwanzigern mit einer Musik-Karriere als Singer-Songwriterin liebäugelte und sich trotz eines Theologie-Studiums zunächst überhaupt nicht vorstellen konnte, Pfarrerin zu werden.

Pfarrerin mit eigener CD und Erfahrung als Rave-Organisatorin: Wie 34-Jährige für frischen Wind sorgt

Anne Vogel in ihrem Arbeitszimmer mit Blick auf Nebras Kirche. Die selbstgemalten Bilder erinnern an ihre Tansania-Reisen.

Nebra - „Sie haben mich ermutigt, das Pfarramt so zu gestalten, wie man ist – und nicht so, wie es andere als ,richtig’ vorzugeben meinen“, sagt Anne Vogel. Voller Wärme denkt sie an ihre Mentoren, das Erfurter Pfarrerspaar Ulrike und Holger Kaffka zurück, das einigen Anteil daran hat, dass die 34-Jährige seit vorigem November (ihr offizieller Einführungs-Gottesdienst ist erst für den 22. März geplant) Pfarrerin in Nebra und Saubach ist.