  4. Waldemar Cierpinski: Wie Rotkäppchen für Olympia-Gold sorgte

Olympia-Sieg mit Rotkäppchen Welche kuriose Story Marathon-Legende Waldemar Cierpinski mit der Saale-Unstrut-Weinregion verbindet

Als Ehrengast bei Wein- und Heimatfest Reinsdorf: Marathon-Legende Waldemar Cierpinski spricht über runde Geburtstage im Fahrradsattel, Breakdance mit den Enkeln und ein weißes Netzhemd mit fehlendem DDR-Emblem bei Olympia 1976 in Montreal.

Aktualisiert: 14.08.2025, 11:33
Schnürt heute statt der Lauf- zwar eher Fußball- sowie Fahrradschuhe, doch mit seinen nun 75 Jahren ist Waldemar Cierpinski nach wie vor topfit.
Schnürt heute statt der Lauf- zwar eher Fußball- sowie Fahrradschuhe, doch mit seinen nun 75 Jahren ist Waldemar Cierpinski nach wie vor topfit. (Foto: Andreas Löffler)

Reinsdorf - Das diesjährige Wein- und Heimatfest in Reinsdorf am kommenden Wochenende mit prall gefülltem Programm ist aus mehrerlei Gründen ein besonderes.