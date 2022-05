Ölklau in Bad Kösen: Diebe fahren mit Auto in Tankstellen-Tür

Die Polizei wurde in der vergangenen Nacht zu einem ungewöhnlichen Fall eines Einbruchs in eine Tankstelle in Bad Kösen gerufen.

Bad Kösen/Zeitz - Kurz nach zwei Uhr wurde in der vergangenen Nacht in Bad Kösen in eine Tankstelle eingebrochen. „Unbekannte Täter hatten mit einem Pkw die Glastür zum Verkaufsraum zerstört und stahlen aus der Auslage rund 15 Flaschen Öl. Anschließend ergriffen sie die Flucht“, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis am Freitagnachmittag mit.

Etwa eine halbe Stunde später wurde auf ähnliche Art und Weise in eine Tankstelle in der Weißenfelser Straße in Zeitz eingebrochen. Zu möglichen Diebesgut liegen hier bisher keine Angaben vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an, so die Polizei abschließend. (cm)