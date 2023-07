Am 18. Juli starten die Burgenländer in die Vorbereitung auf die neue Saison. Zwei Tests gegen Team aus dem tschechischen Oberhaus in Plotha.

Die Handballer von Drittliga-Aufsteiger HC Burgenland - hier Kreisläufer Tim Bielzer - starten am 18. Juli in die Saisonvorbereitung. Künftig wollen (und werden) sie viermal pro Woche trainieren.

Naumburg - Noch befinden sich die Handballmänner des HC Burgenland im verdienten Urlaub, „doch in den vergangenen zwei Wochen haben sie schon wieder nach individuellen Plänen trainiert“, berichtet Steffen Baumgart, der Sportliche Leiter des Clubs. Man wolle in Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga schließlich nichts dem Zufall überlassen.

Da passe es auch sehr gut ins Bild, dass aus der Mannschaft heraus der Wunsch nach mehr Training gekommen sei, so Baumgart. „Dieser Impuls kam in erster Linie von Marc Esche, Tim Bielzer und Kapitän Kenny Dober. Ein tolles Zeichen dafür, dass unsere Spieler einen professionellen Umgang mit ihrer Sportart pflegen“, freut sich der HCB-Sportchef. Künftig wolle man nun viermal pro Woche trainieren. Den offiziellen Auftakt nach der Sommerpause vollzieht Coach Svajunas Kairis am 18. Juli in Plotha mit einer Kennenlernrunde - es gibt ja bisher sechs Neuzugänge - und einem lockeren Fußballspiel.

Sechs Zu- und sieben Abgänge

Der Kader des Drittliga-Aufsteigers für die Saison 2023/24 in der Staffel Nord-Ost ist indes beinahe komplett. Neu verpflichtet haben die Burgenländer bisher den litauischen Torwart Benas Vaicekauskas (vom SV Plauen-Oberlosa), die Linkshänder Strahinja Vucetic (SG Pirna/Heidenau), Lennart Gliese (Dessau-Roßlauer HV), und Erik Berényi (SV Hermsdorf), Kreisläufer Leon Wellner (HC Elbflorenz Dresden) und Linksaußen Michael Günther (NHV Concordia Delitzsch). „Wir sind aber weiterhin noch auf der Suche nach einem Shooter für den linken Rückraum“, bestätigt Steffen Baumgart auf Nachfrage.

Weil Rechtsaußen Janko Pesic eine Handball-Pause einlegt, hat der HCB den im Laufe der vergangenen Rückrunde als Ersatz für den langzeitverletzten Richard Vogel (wir berichteten) geholten Ungarn Richard Vagner weiterverpflichtet. Nicht mehr zum Kader der Burgenländer gehören Torwart Marius Göbner (er ist gewechselt zur HSG Dutenhofen/ Münchholzhausen, dem Juniorteam der HSG Wetzlar), Florian Pfeiffer (Plauen-Oberlosa), Tom Hanner (USV Halle), Niklas Seifert (Delitzsch), Kevin Szep-Kis (HG Saarlouis) sowie Steve Baumgärtel (Laufbahn beendet).

Zum Vorbereitungsprogramm des Drittliga-Rückkehrers gehören auch zwei Testspiele gegen den tschechischen Erstligisten HBC Jicin, Siebenter des Oberhauses unseres Nachbarlandes, am 11. und 12. August in Plotha. Ihre Heimpunktspiele werden die Burgenländer allerdings wieder im Naumburger „Euroville“ sowie auch in der Weißenfelser Stadthalle austragen. Ein „Versuchsballon“ am 1. Mai dieses Jahres in der Mitteldeutschen Oberliga gegen Freiberg war aus Sicht des späteren Meisters erfolgreich verlaufen (Tageblatt/MZ berichtete).

Wie viele der 15 Heimpartien (siehe auch Kasten „Auftakt und Saisonfinale...“) in Weißenfels ausgetragen werden, hänge vom Ausgang der Verhandlungen mit dem Hallenbetreiber ab, die wohl noch in dieser Woche abgeschlossen werden, so Matthias Lisker, Leiter Spielbetrieb beim HCB.

Umbruch in der Zweiten

Im Unterbau des Drittligisten, der in der Sachsen-Anhalt-Liga spielenden zweiten Männermannschaft, wird es vor der neuen Saison einen großen Umbruch geben. Neuer Coach des Teams ist Björn Weniger. Er kommt wie sein künftiger Co-Trainer Alexander Schrei sowie die Spieler Maximilian Seume (Linksaußen) und Anton Schmidt (Rückraum rechts/links) vom Verbandsligisten Weißenfelser HV. Dessen bisheriger Trainer Cristian Telehuz hat sich bekanntlich ebenfalls dem HCB angeschlossen und wird künftig die Oberliga-Frauen betreuen. Diesen personellen Aderlass konnten die Weißenfelser nicht kompensieren; deshalb hat der WHV sein Männerteam vom Verbandsliga-Spielbetrieb abgemeldet.

Neben den Neuzugängen aus der Saalestadt sollen vor allem die jungen HCB-Eigengewächse Paul Zänker, Tim Krenz und Maxim Slamka die zweite Männermannschaft der Burgenländer prägen. Verlassen hat das Team indes Tim Kurrat, der ein Angebot des HSV Apolda angenommen hat. „Das ist ein schwerer Verlust für uns. Aus sportlicher Sicht kann ich Tim natürlich verstehen. Er soll dort unseren ehemaligen Spieler Jan Schindler ersetzen“, sagt HCB-Sportchef Baumgart. Schindler, in der abgelaufenen Saison mit 234 Treffern (7,8 pro Partie) Top-Torjäger der Mitteldeutschen Oberliga geworden, hat sich das Kreuzband gerissen.

Eine gute Nachricht kommt aus dem Frauenbereich: Die zweite HCB-Mannschaft spielt in der kommenden Saison nun doch in der Sachsen-Anhalt-Liga, weil Bezirksmeister Erdeborn verzichtet.

Auftakt und Saisonfinale daheim

Der vorläufige Spielplan der HCB-Männer in der Staffel Nord-Ost der Drittliga-Saison 2023/24 (genaue Anwurfzeiten und -orte stehen noch nicht fest, auch die jeweiligen Spieltage können sich noch verschieben):

Sonntag, 3. September: HSG Ostsee Neustadt/Grömitz (H = Heimspiel)

Sonnabend, 9. September: Oranienburger HC (A = Auswärtsspiel)

Sonntag, 17. September: SG Hamburg-Nord (H)

Sonntag, 24. September: TSV Altenholz (A)

Sonntag, 1. Oktober: Stralsunder HV (A)

Sonntag, 8. Oktober: TSV Anderten (H)

Sonntag, 15. Oktober: SC Magdeburg II (A)

Sonntag, 22. Oktober: MTV Braunschweig (H)

Sonntag, 29. Oktober: SV Anhalt Bernburg (A)

Sonntag, 12. November: Füchse Berlin Reinickendorf II (A)

Sonntag, 19. November: SC DHfK Leipzig II (H)

Sonntag, 26. November: TSV Burgdorf II (A)

Sonntag, 3. Dezember: HC Empor Rostock (H)

Sonntag, 10. Dezember: HSV Insel Usedom (H)

Sonntag, 17. Dezember: HSG Eider Harde (A)

Sonntag, 21. Januar 2024: HSG Ostsee Neustadt/Grömitz (A)

Sonntag, 28. Januar: Oranienburger HC (H)

Sonntag, 4. Februar: SG Hamburg-Nord (A)

Sonntag, 18. Februar: TSV Altenholz (H)

Sonntag, 25. Februar: Stralsunder HV (H)

Sonntag, 3. März: TSV Anderten (A)

Sonntag, 10. März: SC Magdeburg II (H)

Sonntag, 24. März: MTV Braunschweig (A)

Sonntag, 7. April: SV Anhalt Bernburg (H)

Sonntag, 14. April: Füchse Berlin Reinickendorf II (H)

Sonntag, 21. April: SC DHfK Leipzig II (A)

Sonntag, 28. April: TSV Burgdorf (H)

Sonntag, 5. Mai: HC Empor Rostock (A)

Sonntag, 19. Mai: HSV Insel Usedom (A)

Sonntag, 26. Mai: HSG Eider Harde (H)