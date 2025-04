Wegen Vandalismus verkehren am Gründonnerstag keine Züge zwischen Naumburg und Weimar bzw. Naumburg und Camburg (Saale), teilt Abellio mit.

Naumburg/jak. - Aufgrund mutwilliger Beschädigungen an der Strecke können am Gründonnerstag keine Züge zwischen Naumburg und Weimar bzw. Naumburg und Camburg (Saale) verkehren. Betroffen sind die Züge der Linien RB 20 Leipzig - Erfurt - Eisenach und RB 25 Halle - Jena - Saalfeld. Die Sperrung wird nach derzeitigem Stand mindestens bis heute Abend andauern.

Es fahren Busse als Notverkehr. Aufgrund der kurzfristigen Sperrung und der hohen Auslastung der Busunternehmen durch die Osterfeiertage können jedoch nur wenige Busse eingesetzt werden. Die Reisenden werden daher dringend gebeten, nach Möglichkeit auf die Fahrt zu verzichten.

Informationen zu allen Fahrzeiten finden Reisende in den Verkehrsmeldungen auf https://www.abellio.de/verkehr-aktuell. Infos zu den Fahrplanänderungen gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800 223 55 46. Fahrgäste haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich in der INSA-Fahrplanauskunft sowie der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten zu informieren.