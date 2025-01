Neujahrsgruß im Dunst - so lief die Silvesternacht in der Region

Blick von der Aussichtsplattform am Gradierwerk in Bad Kösen auf das Silvesterfeuerwerk. Der Rauch legte sich jedoch schnell über das Tal und behinderte die Sicht.

Naumburg/Bad Kösen. - Die Aussichtsplattform am Gradierwerk ist genau die richtige Stelle, will man in der Neujahrsnacht einen besonders schönen Blick auf das Feuerwerk über der Kurstadt haben. So auch diesmal, jedoch mit einem Wermutstropfen. Etliche Schaulustige hatten sich versammelt, um gemeinsam laut bis Mitternacht herunterzuzählen und mit einem Glas Sekt in das neue Jahr zu starten. Schnell bildeten sich allerdings Rauschschwaden, die schwer über dem Tal hingen und die Sicht trübten. Der vorhergesagte Sturm war ausgeblieben, erst viele Stunden später gab es Böen.