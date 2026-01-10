Aus Heimatverein wird Dorfgemeinschaft Neue Küche, neues Gemeinschafts-Rezept: Warum in Schleberoda Motto „Volle Kanne!“ schwer in Mode ist
Die fürs Dorfleben in Schleberoda Engagierten stellen sich ein wenig anders auf. Wie es eine gebrauchte Küche aus Lossa in das Dorf verschlug und welches unglaubliche Geschenk Anwohnerin Anita Bollmann dem Verein machte.
Aktualisiert: 10.01.2026, 08:15
Schleberoda - In dem Ganzen steckt eine prima Symbolik: Nicht nur, dass der als öffentlicher Treff und Versammlungsraum genutzte „Kaltsaal“ im Ort neuerdings mit einer kompletten Küche ausgestattet ist. Nein, die Bewohner von Schleberoda folgen nun auch einem veränderten, kurz: neuen Rezept bei der Gestaltung ihres dörflichen Gemeinschaftslebens.