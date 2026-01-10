Die fürs Dorfleben in Schleberoda Engagierten stellen sich ein wenig anders auf. Wie es eine gebrauchte Küche aus Lossa in das Dorf verschlug und welches unglaubliche Geschenk Anwohnerin Anita Bollmann dem Verein machte.

Neue Küche, neues Gemeinschafts-Rezept: Warum in Schleberoda Motto „Volle Kanne!“ schwer in Mode ist

Große Freude über die neu eingerichtete Küche in Schleberodas nunmehr „echtem“ Dorfgemeinschaftshaus bei Carsten Dufner (v.l.), Christian Haase, Karola Schied, Paul Harnisch, Cornelia Hofmann und Dagmar Haase.

Schleberoda - In dem Ganzen steckt eine prima Symbolik: Nicht nur, dass der als öffentlicher Treff und Versammlungsraum genutzte „Kaltsaal“ im Ort neuerdings mit einer kompletten Küche ausgestattet ist. Nein, die Bewohner von Schleberoda folgen nun auch einem veränderten, kurz: neuen Rezept bei der Gestaltung ihres dörflichen Gemeinschaftslebens.