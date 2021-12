Nebraer Imker packen an für die Natur

Nebra - Die Mitglieder des Imkervereins Unstruttal Nebra und Umgebung haben sich am Sonnabend im Nebraer Bienenlehrgarten zum letzten diesjährigen Arbeitseinsatz getroffen. Zugleich endete mit dem Setzen von zwei neuen Hochstamm-Apfelbäumen vor Ort die diesjährige Baumpflanzaktion des Vereins. „Damit werden in diesem Herbst insgesamt 24 Bäume unsere Region bereichern“, konnte Imkervereinsvorsitzender Falko Breuer erfreut feststellen. Mit einer Gruppe von Vereinsmitgliedern führte er im Bienenlehrgarten noch weitere Pflegearbeiten durch, so im Areal rund um das Bienenhaus sowie an den Ausstellungsständen. Darunter war auch Matthias Hoppe mit seinen Kindern Miriam (7) und Kornelius (13) als jüngste Helfer.

Neben den Apfelbäumen alter und traditioneller Sorten wurden Kastanien, Esskastanien und der Japanische Schnurbaum gepflanzt - ausgewählte Arten, die besonders mit ihren Blüten sowohl Honigbienen als auch Wildbienen Pollen und Nektar liefern werden. Die Pflanzstellen in Schleberoda, Freyburg, Steigra, Nebra, Wennungen und Burkersroda sind so ausgewählt worden, dass in der Nähe wohnende Vereinsimker sich um das gute Anwachsen und die Pflege der Bäume kümmern können. Ein Baum wurde in Nebra an der Ganztagsschule zur Gestaltung eines bienenfreundlichen Schulgeländes gepflanzt.

Schüler danken mit Brief

Falko Breuer erhielt inzwischen einen mit liebevollen Worten geschriebenen Dankeschön-Brief von der Schulleiterin, den Vorstandsmitglied Rüdiger Damm verlas. Darüber hinaus griffen die Vereinsmitglieder zu Harken, Besen und Schippen, um Laub zu räumen und für Ordnung im Lehrgarten zu sorgen. Zum Jahresende zog der Vereinsvorsitzende eine kleine Bilanz über Aktivitäten im zu Ende gehenden Jahr. Zu sieben Arbeitseinsätzen hatten sich die Imker im Vereinsobjekt getroffen, die Bienenvölker versorgt und zu einem guten Honig-Ertrag beigetragen. Pandemiebedingt konnten wieder nur wenige Besuchergruppen durch den Bienenlehrgarten geführt werden. Immerhin besuchten sieben Schülergruppen den Garten und konnten den Fleiß der Honigbienen erleben. Auch der traditionelle Neuimkerkurs mit 53 Teilnehmern wurde durchgeführt; für das kommende Jahr liegen bereits Anmeldungen vor. Die Vermittlung der Theorie erfolgte in digitaler Form, Fachleute referierten per Videokonferenz.

Im Mittelpunkt des Arbeitseinsatzes steht das Pflanzen von zwei Hochstamm-Apfelbäumen als Schattenspender und Bienennahrung. (Foto: G. Jäger)

Im Praxisteil ließen sich mehrere Vereinsimker bei ihrer Arbeit direkt an den Bienenständen und mit den Völkern über die Schulter schauen. Falko Breuer setzt darauf, dass mit dem weiteren Ausbau der Digitalisierung diese Form von Wissensvermittlung über das Imker-Handwerk noch weiter intensiviert werden kann. Neu in diesem Jahr ist auch, dass der Imkerverein eine Gruppe aufgestellt hat, die im Nabu-Landesverband Sachsen-Anhalt zum Thema Förderung der Biodiversität aktiv sein wird. „Die Imker sollen hierbei ein gewichtiges Wort mitreden, wenn es um die Einforderung und Verwirklichung von Projekten zum Erhalt und Schutz der Artenvielfalt geht“, nennt Breuer den Beweggrund.

Finanzierung dank Spenden

Der Vereinsvorsitzende dankte in der Runde zudem Schatzmeister Rüdiger Damm für seine gewissenhafte Erfüllung zur Verwaltung des Vereinsgeldes. Ein Anteil aus der Kasse floss demnach auch in die Pflanzaktion. Spenden der Sparkasse Burgenlandkreis und des Karsdorfer Opterra-Zementwerkes ermöglichten die Finanzierung der Bäume im Wert von rund 3.500 Euro. „Dafür ein großes Dankeschön“, so Breuer. In der seit nunmehr fünf Jahre laufenden Pflanzaktion konnte der Imkerverein bisher etwa 100 Bäume im Einzugsgebiet seiner Mitglieder setzen.

Näheres zum Verein online unter: https://bienenlehrgarten.de