Mirjam Laetitia Haag ist die neue Assistenzorganistin an der Stadtkirche St. Wenzel. Als Wahl-Naumburgerin hat sie bereits die Saale für sich entdeckt.

Die neue Assistenzorganistin an der Naumburger Stadtkirche St. Wenzel: Mirjam Laetitia Haag. Seit August 2024 unterstützt sie Wenzelsorganist Nicolas Berndt.

Naumburg. - Biberach an der Riß, Remstal nahe Stuttgart, Rottenbach, Tübingen, Stuttgart, Valparaiso (USA), Groningen (Niederlande), Leipzig, Weimar, Naumburg – nein, hier soll es nicht um einen geografischen Diskurs gehen. Es sind die bisherigen Lebensstationen einer jungen Frau: Mirjam Laetitia Haag. Die 28-Jährige, die in Biberach an der Riß zur Welt gekommen und im „Schwabenländle“, wie sie sagt, mit vier Schwestern aufgewachsen ist, fungiert seit Mitte August 2024 als Assistenzorganistin und unterstützt als solche für zwei Jahre Naumburgs Wenzelsorganisten Nicolas Berndt.