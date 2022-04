Naumburger Tageblatt/MZ startet neues Tippspiel

Auf die Sieger warten Geld- und Sachpreise von BRU, Euronics XXL und F.C.Röder. Zum Auftakt Topspiele in Laucha und Freyburg sowie Derby in Mertendorf.

Naumburg - Das regionale Fußball-Tippspiel von Tageblatt/MZ geht in eine neue Runde. Für den Wochensieg gibt es wieder 50 Euro, spendiert von der BRU Security GmbH Naumburg. Zwei langjährige Unterstützer belohnen die Besten der Gesamtwertung: Euronics XXL in Naumburg den Gewinner oder die Gewinnerin des Einzelklassements mit einem 500-Euro-Gutschein und das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder das erfolgreichste Team mit einem 100-Euro-Gutschein.

SVM-Kicker ist Tipp-Experte

Kevin Wagner von der Sportvereinigung Mertendorf (SVM) ist zum Auftakt der neuen Tippspiel-Auflage in dieser Woche unser Experte. Die Farben, in denen der 31-Jährige für die Wethautaler kickt, gleichen denen seines Lieblingsvereins: Borussia Dortmund. Wagner hofft, dass er an diesem Wochenende gleich zweimal als Schwarz-Gelber jubeln darf - als Fan mit den Westfalen am Samstagabend nach dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig und am Sonntag als Aktiver mit den Mertendorfern in der Kreisoberliga gegen die SCN-Reserve aus Naumburg.

Kevin Wagner (r.), hier mit Maximilian Derwel vom SC Naumburg, ist in dieser Woche unser Tippspiel-Experte. Teams beider Vereine treffen am Sonntag in Mertendorf in der Kreisoberliga aufeinander. (Foto: Torsten Biel)

„Das wird vor allem für uns schwer, denn als Tabellenletzter mit fünf Punkten Rückstand zum rettenden Ufer wäre schon ein Remis gegen die stark besetzten Domstädter ein Erfolg“, sagt der Linksverteidiger, der in Naumburg wohnt und als Prozessingenieur für die Firma Innovate arbeitet. „Wir müssen uns wieder auf unsere eigentlichen Stärken besinnen, die in der Defensive und im Kampfgeist liegen“, so Kevin Wagner, der froh ist, dass er inzwischen auf den richtigen Rasen zurückkehren konnte. Im Winter hatte sich der SVM-Akteur nämlich erfolgreich als Turnierleiter der zweiten Auflage von Saale-Unstrut-E-Football betätigt (Tageblatt/MZ berichtete).

Die Ergebnisse der folgenden zehn Partien kann man in der ersten Runde unter www.kicktipp.de/tageblatt vorhersagen.

LANDESLIGA: Romonta Stedten - SC Naumburg. Dank ihrer zuletzt bei direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt erzielten sechs Punkte (3:1 in Günthersdorf, 4:1 in Eisleben) konnten sich die Domstädter erst einmal etwas von der Abstiegszone lösen. Nun steht für sie, inklusive dem Auftritt im FSA-Ligapokal vor einer Woche beim Spitzenreiter der Staffel Süd in Emseloh (3:5 nach Verlängerung), ihr fünftes Auswärtsspiel in Folge an. Und zum dritten Mal nacheinander führt sie die Reise ins Mansfelder Land. Im Duell mit Tabellennachbar Stedten (6.) könnte der Ranglistensiebente weiter Distanz zum Keller schaffen. Allerdings sind die Aussichten wenig verheißungsvoll, denn in bislang fünf Vergleichen mit den Stedtenern - zweimal auf dem „Sportplatz an der Kippe“ - setzte es für den SCN ausnahmslos Niederlagen (bei 4:13 Toren). Das Hinspiel an der Saale entschied Romonta mit 3:1 für sich.

Kevin Wagner tippt 0:2, Tageblatt/MZ tippt 1:2.

LANDESKLASSE: BSC Laucha - SV Braunsbedra. Das Topspiel der Staffel 9 steigt am Samstag in Laucha, wo der Tabellendritte den Vierten empfängt. Gewinnen die Gäste aus dem Geiseltal, ziehen sie an den Glockenstädtern vorbei. Diese zu bezwingen, ist jedoch in dieser Saison kaum möglich, wie die erst zwölf Gegentore des BSC-Teams in 14 Partien beweisen. Das Hinspiel in Braunsbedra hatten die Lauchaer mit 2:0 für sich entschieden, und auch beide bisherige Duelle auf des Gegners Platz konnte der SVB nicht gewinnen (1:2, 1:1).

Kevin Wagner tippt 1:0, Tageblatt/MZ tippt 1:1.

FC RSK Freyburg - 1. FC Zeitz. Der souveräne Spitzenreiter aus der Elsterstadt gastiert am Samstag im Jahnsportpark. Die Zeitzer haben zwar bereits sieben Punkte Vorsprung vor den Verfolgern aus Leuna und Laucha, doch zuletzt im Nachholspiel in Herrengosserstedt, wo sie sich zu einem knappen 1:0-Sieg mühten, schienen sie durchaus verwundbar. (Der ESV spielt morgen übrigens bereits ab 11.30 Uhr beim SSC Weißenfels II und ist in dieser Woche nicht in unserem Tippspiel vertreten.) In der Hinrunde hatten die Freyburger beim Aufstiegsfavoriten in Zeitz keine Chance; da setzte es für sie eine 2:5-Niederlage. Und auch daheim gingen die Unstrutstädter nach zuvor drei Siegen (3:2, 4:1, 2:1) zuletzt gegen den 1. FC baden und verloren mit 2:6.

Kevin Wagner tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 1:3.

KREISOBERLIGA: SV Mertendorf - SC Naumburg II. Die bisherigen „Remis-Könige“ der Saison aus der Domstadt (je fünf Siege und Unentschieden) sind beim Schlusslicht am Sonntag deutlich favorisiert. Das waren sie in den meisten Partien, in denen sie nur jeweils einen Punkt ergattern konnten, aber eben auch. Bloß umsetzen konnten sie ihre eigentliche Überlegenheit nicht (zum Beispiel zweimal 2:2 gegen den Ranglistensiebenten Tröglitz). Da sie jedoch dieses Mal auswärts agieren, wo sie in dieser Saison erfolgreicher sind (vier Siege, ein Remis, eine Niederlage) als zu Hause, scheint ein Erfolg der Schwarz-Roten wahrscheinlicher.

Kevin Wagner tippt 1:1, Tageblatt/MZ tippt 1:2.

Lossa/Rastenberg - Grün-Gelb Osterfeld. Eine bis dato durchwachsene Heimausbeute hat die Eintracht/Union-Kombi zu verzeichnen (je drei Siege und Niederlagen sowie ein Unentschieden). Dies liegt unter anderem auch daran, weil die länderübergreifende Spielgemeinschaft in Sachen Offensivstärke lediglich auf Platz acht (mit 14 Treffern) unter allen zehn Teams des Burgenland-Oberhauses rangiert. Nur Mertendorf (12) und Kretzschau (10) haben bisher noch seltener den Torjubel anstimmen können. Gegen Osterfeld (9.) sollte es aber für einen Punktezuwachs reichen, da die Grün-Gelben in der Fremde erst sieben Mal getroffen haben. Das hat angesichts der 21 Gegentore (die meisten der Liga) dann eben auch nur zu vier Punkten in fünf Auswärtsspielen gelangt. Ebenfalls für einen Sieg der Lossaer und Rastenberger könnte sprechen, dass sie gegen Osterfeld noch kein Heimspiel verloren haben.

Kevin Wagner tippt 3:0, Tageblatt/MZ tippt 2:0.

Eintracht Profen - FC ZWK Nebra. Punktgleich mit Spitzenreiter Bad Kösen, aber mit einem ausgetragenen Spiel mehr liegen die Nebraer auf Rang zwei. In Profen wollen sie am Sonntag an ihren furiosen 7:0-Heimsieg aus der Hinrunde anknüpfen. In der Elsteraue konnten die Unstrutstädter allerdings erst drei ihrer neun Spiele gewinnen.

Kevin Wagner tippt 1:2, Tageblatt/MZ tippt 1:1.

SV Kretzschau - Blau-Weiß Bad Kösen. Der Tabellenführer aus der Kurstadt war zuletzt coronageplagt, konnte deshalb die Partie gegen Großkorbetha nicht nachholen. Mal sehen, ob die Blau-Weißen für diesen Sonntag eine spielfähige Mannschaft zusammenbekommen. Gelingt dies, sind sie beim Tabellenachten in Kretzschau klar favorisiert. Das Hinrundenspiel hatte das Team von Trainer Matthias Große mit 4:1 deutlich gewonnen.

Kevin Wagner tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 0:2.

KREISKLASSE: SG ZW Karsdorf - SV Kaiserpfalz. Die Gäste aus Wohlmirstedt und Memleben streben nach bisher zwei Niederlagen das erste Erfolgserlebnis im Wetzendorfer Sportforum an. Sie liegen aktuell drei Plätze und vier Zähler vor den Karsdorfern.

Kevin Wagner tippt 2:2, Tageblatt/MZ tippt 3:1.

SC Naumburg III - Baumersrodaer SV II. An der Saale empfängt der souveräne Tabellenführer den Vierten, der über die nach den Naumburgern (ein Gegentor) zweitbeste Defensive der Staffel (elf Gegentreffer) verfügt. Trotzdem ist die SCN-Dritte, die am vergangenen Samstag beim 0:0 bei Lossa/Rastenberg II die ersten Punkte in dieser Saison eingebüßt hat, klarer Favorit.

Kevin Wagner tippt 4:0, Tageblatt/MZ tippt 3:1.

SV Mertendorf II - Germania Schönburg/Possenhain. Im Wethautalderby stehen sich die beiden bislang schwächsten Defensiven der Staffel 1 gegenüber. Sowohl die SVM-Reserve (36 Gegentore) als auch die Germanen (35) zeigten sich in dieser Kategorie bisher löchrig wie der viel genannte Schweizer Käse. Dies könnte im Grunde auf ein torreiches Spiel hindeuten.

Kevin Wagner tippt 1:2, Tageblatt/MZ tippt 2:2.