Die Naumburger Straßenbahn will einen Zuschuss-Vertrag mit dem Landkreis nur unter Vorbehalten unterschreiben. Dazu gehört das Nicht-mehr-Anerkennen des Deutschlandtickets.

Die Naumburger Straßenbahn auf ihrer Strecke zwischen dem Salztor und dem Hauptbahnhof.

Naumburg. - Das Hin und Her zwischen dem Burgenlandkreis und der Naumburger Straßenbahn GmbH (NSB) geht in eine weitere Runde. Nachdem der Kreis einen jährlichen Zuschuss von 120.000 Euro offeriert hatte, zeigte sich Landrat Götz Ulrich (CDU) diese Woche irritiert, dass die NSB den dazugehörigen Vertrag noch nicht unterschrieben hat.