SCN erreicht bei der Generalprobe vor dem Rückrundenauftakt ein 3:3 in Freyburg. Der Coach ist nicht unzufrieden und hat gegen Piesteritz fast alle Mann an Bord.

Till Klippel, hier im Testspiel in Freyburg, hat im Kampf um die Nummer eins im Kasten des Landesligisten SC Naumburg, leicht die Nase vorn.

Naumburg/Freyburg. - Eine optimale Vorbereitung auf die Rückrunde sieht wohl anders aus. „Nur einmal konnten wir im Freien, auf dem Hartplatz im Stadion, trainieren. Ansonsten haben wir uns witterungsbedingt andere Arten, uns zu bewegen, gesucht“, berichtet Martin Pastuschek, Coach des Landesligisten SC Naumburg, der am Samstag, 14 Uhr, beim FC Grün-Weiß Piesteritz in die Rückrunde startet.