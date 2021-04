Naumburg putzt sich raus

Naumburg - Mit Mülltüten und Greifern waren am Sonnabend zahlreiche Naumburgerinnen und Naumburger in der Innenstadt, aber auch entfernteren Bereichen der Domstadt unterwegs. Sie alle beteiligten sich am Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr an der Aktion „Rausgeputzt - Naumburg räumt auf“. Zentraler Treffpunkt war der Marktplatz, wo sich Hauptorganisatorin Friderike Harder von der Freiwilligenagentur erfreut über die rege Teilnahme äußerte. Inklusive der am Vortag bereits teilgenommen Schüler der Uta-Schule und der Landesschule Pforta sprach Harder von rund 200 Teilnehmern, die für eine saubere Stadt unterwegs waren. Eine Gruppe von Schülerinnen der Landesschule Pforta war auch am Sonnabend wieder dabei.

Im Bereich der Weißenfelser Straße und Vogelwiese waren die Müllsäcke schnell voll. Kinder des Kinderbauernhofes aus Langendorf und Possenhain hatten sich den Spielplatz am Roß und den Stadtgraben vorgenommen. Leon Jason und Karl Conrad fanden viele Take-away-Verpackungen im Gebüsch, obwohl nur zwei Meter entfernt ein Papierkorb steht.

Leon Jason (l.) und Karl Conrad vom Kinderbauernhof Langendorf-Possenhain sind auf dem Spielplatz am Roß im Einsatz. (Foto: Torsten Biel)

Denise Schönfeld sammelte mit ihren Kindern Thekla und Aaron Müll auf dem Spielplatz am Jägerplatz ein. Julia Opolka und Sandra Rosendahl hatten viel mit den Zigarettenkippen in der Jägerstraße/Ecke Poststraße zu tun. Das musste auch Stefan Garthoff feststellen, der mit seinem Greifer gleich am Treffpunkt Markt mit der Müllaktion begann. Am Montag wird der zusammengesammelte Müllberg durch den Bauhof der Stadt Naumburg abtransportiert. Eine nette Geste konnten die Teilnehmer der Müllaktion, die im Bereich des Rewe-Parkplatzes in der Weißenfelser Straße tätig waren, erfahren. Der Supermarkt bedankte sich bei den Akteuren mit einem Einkaufskorb voller Imbissangebote. Am Ende waren sich alle einig: Nun präsentiert sich die Stadt sauberer. (tobi)